TWT lancia il nuovo servizio di Backup LTE, una connessione 4G per garantire la business continuity in caso di emergenza o di interruzione della rete fissa

Permettere ai clienti di essere sempre connessi, senza soluzione di continuità, anche quando la linea di connessione principale si interrompe a causa di un guasto e farlo in modo smart ed efficiente.

Questi i principali vantaggi del nuovo servizio di backup LTE di TWT, azienda italiana leader nel settore delle telecomunicazioni. Il servizio si rivolge sia ai Reseller, che possono inserirlo in modalità white label nella loro offerta, sia alle aziende.

Il backup per le linee TWT permette di superare gli eventuali guasti alla rete cablata grazie a un collegamento a internet in alta affidabilità 4G. Finché la connessione principale non viene ripristinata il servizio di Backup LTE di TWT garantisce la connettività necessaria all’operatività aziendale. La trasmissione dei dati su rete radiomobile, infatti, oltrepassa eventuali situazioni temporanee di criticità delle reti in fibra o rame.

Grazie alla clonazione dell’IP della linea principale e delle rotte aggiuntive associate, il Backup LTE consente di mantenere la continuità di tutti i servizi avanzati, salvaguardando la business continuity anche durante il passaggio da una linea all’altra: il cliente non si accorge della criticità e può continuare a concentrarsi sul suo core business.

Per presentare il servizio ai Reseller e ai Business Partner, TWT e AVM terranno un webinar gratuito martedì 22 settembre, alle 15. Il webinar durerà 45 minuti e sarà condotto da Raffaele Rota, Marketing Manager di TWT, Brian Turnbow, CTO di TWT e vedrà la partecipazione tecnica di Flavio Patria, Technical Sales Manager di AVM. Durante il webinar verranno introdotti il servizio, le sue caratteristiche e tutti i vantaggi che comporta.

È possibile iscriversi al webinar compilando il form su https://landing.twt.it/webinar-connessione-internet-backup-lte