Traka protagonista a Sicurezza 2019, la fiera milanese di riferimento per gli operatori italiani ed europei nei comparti legati a Security & Fire. Un evento che è stato anche occasione per fare il punto sullo stato dell’arte in questi settori: non solo tecnologie e soluzioni evolute, ma anche processi aziendali da rivedere per garantire controllo e gestione di aree aziendali sensibili.

Traka, azienda inglese del gruppo Assa Abloy, si è presentata per la prima volta direttamente in Italia, grazie all’evento fieristico milanese, con soluzioni personalizzate di software per la gestione di chiavi e dispositivi che prevedono, in modo sincrono, l’installazione hardware di armadi chiave e locker.

I settori che possono beneficiare di questa tecnologia sono molteplici: logistica, farmacie, banche, forze dell’ordine, hub di trasporto, il mondo alberghiero e della ristorazione, fino alla gestione delle proprietà immobiliari.

«Il nostro obiettivo è fornire il maggior supporto possibile alle attività aziendali, attraverso un controllo delle risorse e degli accessi alle aree di lavoro, nell’ottimizzazione dei processi e nella sicurezza garantita ai dipendenti – ha commentato Frederic Geneix, Business development manager Europe di Traka – mettendo i collaboratori in condizione di portare a termine in modo efficace ed efficiente il lavoro assegnato, riducendo i rischi correlati ai processi critici».

