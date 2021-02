Tony Zou è il nuovo biostimulants di Sicit

SICIT Group quotata sul MTA – segmento STAR, annuncia la nomina di Tony Zou quale nuovo Biostimulants Sales Manager di SICIT China, controllata della Società per la distribuzione nei mercati asiatici.

Originario di Jingzhou, nella provincia di Hubei, 40 anni, Zou ha 13 anni di esperienza nel settore dei mezzi tecnici per l’agricoltura professionale.

Carriera svolta in ruoli tecnici e commerciali

Laurea magistrale presso l’Agriculture University and Chinese Academy of Agriculture Sciences di Gansu, Zou inizia in Palm Agro Trading che gli affida il ruolo di Technical/Sales Rep per la provincia dell’Hubei.

Nel 2009 diventa Biostimulants Product Manager, prima per China Agritech e successivamente per Sipcam China.

Nel suo percorso professionale, Zou ha gestito business di complessità crescente, ha maturato una profonda competenza tecnica sui biostimolanti e approfondito la conoscenza dei mercati asiatici, dimostrando allo stesso tempo visione strategica e pragmatismo.

Alessandro Paterniani, Chief Commercial Officer di SICIT Group

“Tony è un vero specialista del nostro settore, nella sua carriera ha dimostrato di essere completamente a suo agio sia con la dimensione tecnica che con quella commerciale dei nostri prodotti.

Ritengo che le sue capacità professionali, associate alla competenza culturale indispensabile per stabilire relazioni di qualità con gli attori locali, rappresentino i migliori presupposti per creare nuove opportunità e crescere in un mercato così importante”.

Pionieri della circular Economy

Fondata nel 1960 a Chiampo (VI), SICIT è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti.

L’azienda, tra i pionieri della circular economy, attraverso un processo di idrolisi dei residui dell’industria conciaria, realizza un prodotto ad alto valore aggiunto per l’agricoltura (biostimolanti) e l’industria del gesso (ritardanti).

SICIT è un operatore di riferimento a livello internazionale, fornendo i principali player del settore agrochimico e industriale.

Da giugno 2020 SICIT è quotata sul MTA, Segmento STAR, di Borsa Italiana.