Todis lancia prodotti biodegradabili per la casa

Todis in prima linea nella produzione biodegradabile per la casa

Dopo il lancio della linea “A TUTTO SAPORE” la catena di supermercati TODIS presenta le nuove linee “WIAL NATURA” e “RIXEL NATURA”

Prodotti per la casa completamente biodegradabi sono detergenti a basso impatto ambientale per la cura del bucato e per la pulizia di superfici e stoviglie.

La formulazione con tensioattivi di origine vegetale, li rende biodegradabili, ipoallergenici e a basso contenuto di Nichel.

Le confezioni sono realizzate in plastica riciclata attraverso processi volti alle riduzioni delle emissioni.

TODIS ha scelto di contribuire in maniera concreta alla riduzione dell’inquinamento ambientale.

I petrolati e l’ammoniaca contenuti nei comuni detergenti domestici, inquinano le acque di scarico, che arrivando alle falde inquinano fiumi e mari e penetrano fino ai terreni: questo crea seri problemi agli ecosistemi di flora e fauna.

Circa il 75% dei composti organici volatili (detti VOCs) provengono dai combustibili, il restante 25%, invece, sarebbe dovuto all’impiego di prodotti chimici.

“WIAL NATURA” e “RIXEL NATURA” sono disponibili presso i punti vendita TODIS