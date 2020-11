TIM innova con SAP

Il Gruppo TIM marcia verso l’innovazione e la digital transformation dell’intera organizzazione e sceglie l’ERP intelligente SAP S/4HANA. Mossa per migliorare la gestione dei processi aziendali e supportare la crescita del business. Il tutto attraverso una semplificazione dei sistemi e una maggiore ottimizzazione delle risorse.

Un upgrade necessario

l precedente sistema su cui poggiava l’infrastruttura del Gruppo, sempre basato su soluzioni SAP, non rispondeva più ai processi di business. Aveva raggiunto il suo potenziale di utilizzo, appesantito anche da una intensa customizzazione e un’eccessiva richiesta di manualità.

Tutto questo impediva all’area Finance di prendere decisioni pertinenti e tempestive per una gestione più dinamica e agile del business.

Il team IT di Gabriele Chiesa (Chief Information Officer) di TIM ha avuto così l’incarico di disegnare e sviluppare un progetto di digitalizzazione che permettesse alla divisione di aumentare la produttività delle risorse.

Il programma di Digital Enterprise Transformation

I risultati positivi raggiunti hanno convinto il management ad ampliare lo scope of work all’interno dell’organizzazione. Estendendo di fatto il programma in un’ottica di Digital Enterprise Transformation. E coinvolgendo anche altre aree di business – quelle che fanno capo a HR, Real Estate, Purchasing, Legal, Logistica.

Questo cambio di passo punta a sfruttare la tecnologia SAP in tutte le sue componenti e soluzioni. Obiettivo, abilitare una semplificazione dei sistemi e raggiungere un’importante efficienza delle risorse.

Apripista della seconda fase è ancora la divisione Finance insieme alla divisione Purchasing. Con l’adozione delle soluzioni SAP ERP/SAP EPM e SAP Ariba per il controllo end-to-end delle spese del gruppo. Che dal 2021 saranno estese anche in ambito Logistica e Real Estate.

La divisione Finance sta anche lanciando l’implementazione di SAP Analytics Cloud, per accelerare il passaggio da “insight” ad “azione”. Queso affidando i dati alla combinazione di business intelligence, analisi aumentata e funzionalità di pianificazione collaborativa e SAP Cloud Platform.

Un altro tassello importante di questa seconda fase sarà rappresentato dalla digitalizzazione di alcuni processi in ambito Human Resource, con l’adozione di SAP Concur.

Infine, è prevista l’applicazione di componenti che riguarderanno l’applicazione SAP Process Mining by Celonis, SAP Business Integrity Screening e SAP Risk Management for SAP S/4HANA sul mondo compliance e anti frodi. Un percorso che vuole portare la piattaforma SAP al centro della profonda trasformazione digitale del Gruppo TIM.

Il programma intrapreso dall’azienda abbraccia le 24 società del gruppo e interessa oltre 8.000 utenti che avranno accesso a SAP S/4HANA. Di essi, circa 600 hanno testato e collaudato la piattaforma prima della sua entrata in esercizio eseguendo più di 3.600 casi di test con la Linea Utente.