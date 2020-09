TikTok siamo alla farsa

Slitta al 27 settembre lo stop Usa ad app TikTok. Finalmente Trump viene allo scoperto e approva l’accordo con Oracle e Walmart.

Altro che spionaggio e Cina “male oscuro” del mondo. Gli Usa e Trump prima del voto di novembre vogliono accaparrasi i profitti di TikTok che viaggia a gonfie vele. E ce la stanno facendo.

Sono milioni gli americano che scaricano e caricano filmati sull’app cinese.

Lo slittamento al 27 settembre a cosa serve?

Secondo il Dipartimento del Commercio, lo slittamento del divieto di download dell’app è stato deciso in seguito alle trattative in corso e alla benedizione all’intesa con Oracle e Walmart, per comprarsi il social cinese.

TikTok ha confermato di aver presentato un accordo per le sue attività americane che include Oracle e Walmart.

L’intesa prevede che Oracle sia il suo ‘partner tecnologico’ e che possa rilevare insieme a Walmart una quota del 20% nella società.

Oracle ha poi precisato che sarà un investitore di minoranza in TikTok Global, di cui sarà partner tecnologico, o più esattamente un “trusted technology provider”. Oracle avrà il 12,5% di TikTok Global.

Sospeso anche lo stop a WeChat

Il giudice Laurel Beeler ha infatti emesso un’ingiunzione preliminare per bloccare lo stop che dovrebbe scattare nelle prossime ore. Lo riporta l’agenzia Bloomberg.