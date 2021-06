The Dreamers a Belgrado fino al 22 agosto

October Salon | Biennale di Belgrado è uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’area balcanica. Fino al 22 agosto 2021 apre al pubblico la sua 58esima edizione.

Gli artisti partecipanti alla Biennale – intitolata THE DREAMERS e curata Ilaria Marotta e Andrea Baccin, sono 64. La mostra indaga lo spazio dei sogni come metaforico spazio di libertà in grado di rileggere categorie, regole e ruoli e le nostre più comuni certezze. La mostra esplora la complessità del mondo attuale e “la capacità di creare Mondi, non soltanto ereditare e vivere all’interno di quelli esistenti” (Ian Cheng).

Gli artisti che partecipano li trovate nei tag del post

La mostra definisce il mondo onirico come uno spazio atemporale e universale, capace di oltrepassare barriere politiche e culturali, lingua, religione, genere, ed espressione.

La mostra – con160 opere di cui 70 nuove produzioni, interventi pubblici e lavori site-specific – è ospitata nell’ex edificio militare del Belgrade City Museum. Edificio situato nel parco circostante il Museo della Jugoslavia con uno Sculpture Garden. Inoltre trova spazio anche nelle gallerie del Centro Culturale di Belgrado con il suo Movie Theatre che ospita un Film Program. Radio Belgrade Channel 2 manderà in onda il radiodramma diretto da Than Hussein Clark. Mentre il lavoro di Alex Da Corte sarà trasmesso ogni giorno sul canale RTS 3 Culture and Art Programme.

Completano THE DREAMERS un programma di artists talk e performance e interventi site-specific realizzati in luoghi pubblici della città. Tra questi un’installazione permanente di Cyprien Gaillard, che l’artista ha donato alla città.