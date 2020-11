Sponsor: Ally Consulting nel volley, Assiteca nel calcio

Tempi di sponsorizzazioni nel volley e nel calcio.

Ally Consulting è tra gli sponsor della squadra di pallavolo ravennate Porto Robur Costa 2030.

Protagonista da oltre 100 anni nel mondo dello sport, la squadra di Ravenna, con i suoi 6 scudetti vinti in campo maschile, è già nella storia del volley nazionale e i pronostici indicano che confermerà un ruolo molto importante nel campionato di Superlega.

6 scudetti vinti in campo maschile

Ally Consulting, oltre alla sede milanese, è presente anche sul territorio emiliano- romagnolo, una delle aree più fiorenti e attive nel manifatturiero italiano, con gli uffici di Ravenna e guarda con attenzione alla comunità locale, caratteristica che la accomuna alle numerose imprese in crescita della zona.

“Nella pallavolo, in questo caso, ogni giocatore ha un ruolo preciso ed è impegnato nel concludere al meglio un’azione, ma senza squadra ogni sforzo verrebbe vanificato. Lo stesso avviene per noi, consulenti con specifiche expertice, che assicuriamo ottimi risultati quando lavoriamo in sinergia con le persone delle aziende clienti” ha dichiarato Paolo Aversa, Managing Director di Ally Consulting.

Sviluppare le attività sportive giovanili e di valorizzare i nuovi talenti

“La mission della nostra società è quella di sviluppare le attività sportive giovanili e di valorizzare i nuovi talenti, come singoli ma soprattutto come parte di una squadra. Riconosciamo in Ally la stessa volontà e le stesse peculiarità. Auspichiamo di poter ulteriormente rafforzare la collaborazione con Ally in futuro al fine di adottarne i servizi anche sul territorio ravennate”, ha commentato Daniela Giovanetti, Presidente di Porto Robur Costa 2030.

Assiteca a fianco del Pordenone calcio

Assisteca sarà ancora una volta sponsor della squadra neroverde di calcio del Pordenone ma la novità è che in questa stagione apparirà sulle divise ufficiali con il suo brand “6sicuro”, realtà del Gruppo Assiteca che offre una comparazione on line gratuita di polizze assicurative auto e moto.

L’annuncio di questo importante cambiamento è stato dato sabato 14 novembre insieme alla presentazione della seconda maglia dedicata alla città di Pordenone.

6sicuro brand strategico

“Assiteca è sempre stato un innovatore del mercato assicurativo” dice il Presidente di Assiteca, Luciano Lucca. “6sicuro è un nostro brand strategico sul quale vogliamo investire per rispondere alle emergenti necessità di protezione dei consumatori. Un brand di cui andiamo fieri e che, sono convinto, la partnership con il Pordenone Calcio ci aiuterà a promuovere ulteriormente”.

“Con Assiteca c’è un rapporto solido e continuativo che ci inorgoglisce molto. Insieme proseguiamo a sviluppare il nostro progetto sportivo e sociale: poter contare su partner di questo prestigio è fondamentale e qualifica il percorso intrapreso” dichiara il Presidente del Pordenone calcio, Mauro Lovisa.