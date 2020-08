Sourcesense ha collocato 3,5 milioni di azioni

Sourcesense ha collocato proprie azioni con una domanda complessiva di quasi 2 volte l’offerta totale.

Il 67% sono investitori italiani e per il 33% circa dall’estero.

Così il roadshow virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM in qualità di Global Coordinator, ha avuto successo.

Prezzo di offerta è stato fissato in € 1,30 per azione, con un controvalore complessivo di circa € 3,5 milioni a seguito di un collocamento di complessive 2.692.000 di azioni di nuova emissione.

IL BOOK RISULTA COMPOSTO DA INVESTITORI ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI

Capitale sociale di Sourcesense sarà rappresentato da complessive n. 7.872.500 azioni ordinarie (8.275.500 assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.

Flottante: è pari al 29,08% (32,53% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe) per una capitalizzazione prevista alla data di inizio delle negoziazioni, di € 10,2 milioni.

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA PREVISTA PER IL 10 AGOSTO 2020

Il giorno di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è previsto il 10 agosto 2020, e l’inizio delle negoziazioni il 12 agosto 2020.

La società opera nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source”

Sourcesense affianca aziende di classe enterprise di tutti i settori di attività (Industria & Servizi, Telco & Utility, Editoria & Media, Banking & Insurance, Fashion & Gaming e PA).

Il gruppo offre soluzioni e piattaforme innovative erogate in modalità multicloud, nonché prodotti commercializzati attraverso i marketplace dei propri partner di tecnologi.

L’azienda ha chiuso il 2019 con un Valore della Produzione pari a € 15,5 milioni. Un incremento del 20% rispetto al 2018 (€ 12,9 milioni).

L’EBITDA al 31 dicembre 2019 è pari a € 1,7 milioni (€ 0,8 milioni nel 2018), con un EBITDA Margin del 10,8% con una crescita di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2018.

La Posizione Finanziaria Netta 2019 è negativa per € 1,4 milioni con un miglioramento sul 2018 (PFN negativa per € 2,4 milioni) con un rapporto rispetto all’EBITDA che passa da 2,9x a 0,8x.

Sourcesense è assistita da Integrae SIM in qualità di Nominated Adviser Global Coordinator e Specialist, da Banca Valsabbina come co-lead manager.

Inoltre da Simmons & Simmons in qualità di Advisor Legale dell’emittente, BDO come Revisore Legale dei conti, BDO Tax Stp Advisor Fiscale e CDR Communication, consulente in materia di Comunicazione Finanziaria.