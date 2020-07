Soplaya raccoglie un round da 3,5 milioni di euro

Soplaya, marketplace B2B di prodotti agroalimentari, raccoglie un round da €3,5 milioni guidato da P101 SGR.

Grazie il suo secondo veicolo P102 e il fondo ITALIA 500 (Gruppo Azimut).

Partecipa al round anche CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione

Soplaya è un marketplace di prodotti agroalimentari che permette a ristoratori e chef di acquistare dai produttori con un click.

3 milioni di euro la quota stanziata da P101 SGR attraverso il suo secondo veicolo P102 e ITALIA 500 (Gruppo Azimut). CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione.

Soplaya estenderà il servizio sul territorio italiano, sviluppare algoritmi di personalizzazione dell’esperienza dei clienti, e supportare i ristoratori.

P101 rafforza la sua posizione nel settore agroalimentare entrando nel segmento B2B.

Un mercato che solo in Italia vale €20 miliardi (stima su varie fonti: rapporti MARR, FIPE, PWC) e in cui il business online cresce del 45% annuo

I fondi raccolti verranno destinati allo sviluppo e al lancio delle app Android e iOS per i clienti e allo sviluppo di algoritmi che consentono la personalizzazione dell’esperienza dei clienti.

Serviranno per ottimizzazione l’analisi dei dati di acquisto e vendita di ristoratori e fornitori, ampliamento del team, e all’estensione del servizio anche oltre il Friuli Venezia Giulia e Veneto .

L’obiettivo è quello di aggiungere altre 10 città italiane entro il 2022, per prepararsi all’espansione Europea e raggiungere i €10 milioni di fatturato annuo entro il 2021.

Fondata da Mauro Germani, Gian Carlo Cesarin, Ivan Litsvinenka e Davide Marchesi, Soplaya.

Nel 2020 è stato lanciato un canale di vendita B2C (frescoelocale.it) per andare incontro alle necessità di delivery a domicilio dettate dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Soplaya potrà mantenere il tasso di crescita in linea con quello degli anni precedenti, incrementare il numero di dipendenti e aiutare l’economia locale durante questo periodo complesso.

Per P101 l’operazione rappresenta l’ingresso strategico nel settore in forte espansione dell’agroalimentare B2B, che in Italia vale 20 miliardi di euro.

P101 SGR – Insightful Venture Capital

P101 SGR è uno dei principali gestori di fondi di venture capital in Italia, specializzato in investimenti in società innovative e technology driven in Europa. Nato nel 2013 e fondato da Andrea Di Camillo,

CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione

CDP Venture Capital è una SGR con circa 1 miliardo di euro di risorse in gestione. Ha l’obiettivo di rendere il Venture Capital un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese.