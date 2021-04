Sole24Ore lancia podcast creato con intelligenza artificiale

“Le Borse oggi” è il podcast del Sole24Ore che ogni giorno, in 3 minuti, aggiorna le chiusure dei mercati finanziari internazionali a valore e tendenza.

E’ tutto automatico, dalla produzione dei contenuti alla sintesi vocale: il podcast è uno dei progetti sviluppati nell’ambito di un gruppo di lavoro interno sull’intelligenza artificiale avviato con Google News Initiatives.

Notiziario di borsa quotidiano

I servizi sono realizzati con AI Anchor, sistema automatizzato sviluppato dal Sole con Google, in partnership con la start up Dataninja e la collaborazione del centro di tecnologie del linguaggio naturale dell’Università di Pisa.

“Il cammino di innovazione del Sole partito nel 2019 con il lancio del nuovo sito digital first e della sezione premium 24+, è proseguito nel 2020 con l’accelerazione sullo sviluppo dei contenuti audio, video e visual.

Nel 2021 arriva l’app con comandi vocali e a breve, il 30 aprile, con la nuova home page del sito Il Sole.

In questo percorso trova spazio anche la sperimentazione della generazione automatica di contenuti giornalistici – commenta Roberto Bernabò (nella foto), vicedirettore con delega allo sviluppo digitale.

Sono allo studio per i prossimi mesi nuovi podcast costruiti sui dati, insieme a nuove produzioni originali sviluppate con la redazione del quotidiano.”

Podcast free

“Le Borse oggi” è disponibile sul sito ilsole24ore.com e le piattaforme di streaming e si affianca alla nutrita produzione di podcast originali in versione free.

Dall’ambito finanziario – Market Mover – a temi più ampi e trasversali, come – Start – il primo podcast quotidiano di notizie in Italia, on line da oltre un anno e costantemente nei vertici dei podcast più ascoltati – Donne del futuro – di Maria Latella giunto alla seconda stagione e il recente Sessanta secondi, il podcast quotidiano a cura del vicedirettore del Sole Alberto Orioli che ogni giorno commenta le principali notizie della giornata.

A questi si affiancano produzioni realizzate dai giornalisti su Audible e su 24+, la versione premium del sito, come “Il tempo è il denaro” che racconta il risparmio ai tempi del Covid e “Innovation – Storie di chi ce l’ha fatta” che svela la vita e la carriera dei giovani startupper che hanno fatto centro.