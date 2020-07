Sodexo Italia: imprese, rialzatevi!

Sostenere le imprese italiane per superare le paure del lockdown e aiutarle a recuperare una nuova normalità. Questo l’obbiettivo della campagna “Rise with Sodexo”. Un piano d’azione lanciato dall’azienda leader nei servizi della qualità della vita che si articola in 5 ambiti di intervento. Si avvale di un pool di 30 esperti della sicurezza e di tutta l’esperienza del gruppo nel campo della ristorazione, nutrizione, facility management.

Sodexo Italia, l’azienda dei 100 mestieri leader nei servizi per la qualità della vita, scende in campo al fianco di oltre 1000 aziende italiane con la campagna “Rise””.

Un programma creato per affiancare i clienti nella ripartenza e nella crescita attraverso un approccio sistemico che presidia 5 aree di intervento (pianificare per la ripartenza, proteggere la salute e sicurezza delle persone, attivare il miglior percorso dei consumatori calibrato sui loro bisogni, supportare il benessere e la corretta informazione, ridisegnare spazi e ambienti per combinare comfort ed efficienza).

L’iniziativa vuole creare un impatto positivo sul business e consentire di tornare gradualmente a utilizzare e vivere gli ambienti di lavoro, vecchi e nuovi, per coniugare il bisogno di relazione e benessere delle persone con quello di innovazione, sviluppo ed efficienza del business.

A frenare imprese e lavoratori italiani è l’eredità più pesante di questo periodo di lockdown: incertezza e paura. Come testimoniato da diversi studi, questi stati emotivi hanno molti volti caratteristici; dall’incertezza per il futuro, allo spaesamento di fronte alle novità, al timore di non essere in grado di proteggere sé stessi e i propri cari, all’incognita del lavoro.

Per superare questi timori serve un rinnovato patto di collaborazione tra lavoratori e imprese basato sull’ascolto, sulla fiducia reciproca e sul sostegno. Una modalità che Sodexo suggerisce ai propri clienti proprio perché l’ha sperimentata per prima.