Second hand tra i comportamenti sostenibili più diffusi

Lo sostiene Subito.it secondo cui oltre 1 milione di oggetti di seconda mano venduti hanno generato un risparmio di quasi 8.000 tonnellate di CO2. Ovvero 293 tonnellate di plastica risparmiata grazie alla moda second hand.

Il second hand è sempre più di moda è acquistare l’usato è ormai in linea con le tendenze d’acquisto più sostenibili. Con 23 miliardi di euro generati nel 2020*, la second hand economy si conferma tra i comportamenti sostenibili più diffusi degli italiani (54%). Naturalmente dopo la raccolta differenziata e l’acquisto di lampadine a LED. Sempre più usato quindi, anche per vendere quello che non indossano più, all’insegna del decluttering e del riuso. Tanto che al secondo posto tra gli articoli second hand più venduti online ci sono Abbigliamento e Accessori*.

Una pratica che coinvolge tutti i settori e che ormai si è affermata anche nella moda. Nei primi 6 mesi del 2021 la categoria Abbigliamento e Accessori di Subito è stata visitata mediamente da 2 milioni di persone al mese con 13 milioni di ricerche.

Quali le ragioni del boom della moda second hand

I vantaggi sono diversi. Economici, perché optando per l’usato si possono trovare abiti di qualità o di marca a prezzi più convenienti. Ma è anche un modo per trovare capi unici e pezzi vintage in un bacino più ampio e rendere il proprio guardaroba originale. Ci sono anche motivazioni etiche e legate alla sostenibilità. Comprare un capo pre-loved significa evitare la produzione di un capo nuovo e allungare la vita ai vestiti già esistenti. Vestiti che finirebbero in discarica, alimentando così il volume dei rifiuti e i costi ambientali legati al loro smaltimento.

La second hand ha quindi un impatto diretto e misurabile a livello ambientale, quantificabile con il metodo LCA (Life Cycle Assessment). Questo sia in termini di emissioni di CO2 sia di risparmio di materie prime. La ricerca Second Hand Effect 2020, condotta dall’Istituto Svedese di Ricerca Ambientale (IVL) per Subito, (con oltre 13 milioni di utenti unici mensili**), ha sfornato alcuni dati. Grazie alla vendita di 26 milioni di oggetti su Subito è stato possibile raggiungere un risparmio di 5,4 milioni di tonnellate di CO2. Un dato che equivale all’azzeramento dell’impatto ambientale di 740.000 italiani, o ancora al blocco totale del traffico di una città come Roma per 16 mesi!

Lo shopping che fa bene all’ambiente

Quella di Casa&Persona, che comprende anche l’abbigliamento, è la seconda categoria più importante in termini di valore con 461.517 tonnellate di CO2 risparmiate. Altra storia per la categoria Abbigliemtno e Accessori. Grazie alla compravendita di oltre 1 milione di articoli su Subito, nel 2020 sono state risparmiate quasi 8.000 tonnellate di CO2. Inoltre grazie alla Second Hand è stato possibile risparmiare 293 tonnellate di plastica contenuta all’interno delle trame dei tessuti.

Ma che peso ha in termini di emissioni?

Secondo la ricerca Second Hand Effect, la risposta è 19kg. Riuscire a comprare il bomber – vero must-have 2021 – usato significa non immettere nell’ambiente 13kg di CO2.. Un paio di pantaloni, come gli ormai famosi chinos, se comprati di seconda mano evitano 13Kg di CO2. Chi non riesce a rinunciare al denim 5 tasche invece ne evita ben 33,4kg di CO2. O ancora una gonna o una t-shirt 2kg, che possono sembrare pochi, ma moltiplicate per il numero di t-shirt o gonne mediamente presenti in un guardaroba possono fare la differenza.

*Osservatorio Second Hand Economy 2020 condotto da BVA Doxa per Subito nel marzo 2021 su un campione rappresentativo della popolazione italiana. Indagine effettuata attraverso 1.001 interviste CATI (Computer Aided Telephone Interviews) + 1.002 interviste CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

** Fonte Audiweb Total Digital Audience 2019