SBB Cargo International devia il traffico verso il Brennero a causa della chiusura temporanea del Sempione

Sulla linea del Sempione tra Iselle di Trasquera (I) e Domodossola (I) sono in corso per 3 settimane (dal 16.8. al 5.9.), interventi di manutenzione e, a causa di questa chiusura, i semirimorchi (P400) non possono al momento più attraversare la Svizzera.

Per garantire al cliente Hupac Intermodal SA tutti i servizi di trasporto, SBB Cargo International devia le tratte attraverso il Brennero (A).

Collaborando con LTE, come partner per l’Austria, che fornisce per queste tre settimane la prestazione di trazione tra Monaco (D) e il Brennero (I).

In totale la deviazione riguarda 7 coppie di treni settimanali A/R per il cliente Hupac Inremodal (4x Coloonia Eifeltor UBF – Novara Boschetto, 3x Ludwigshafen BASF Ubf – Novara Boschetto) per un totale di 21 coppie.

SBB Cargo International ha operato con questa deviazione senza alcun tipo di problematica, garantendo ai clienti la migliore qualità dei servizi di trasporto e soprattutto la continuità della catena del valore.

SBB Cargo International si distingue, anche in questa situazione, per la flessibilità nel trovare la soluzione migliore in caso di chiusura di alcune linee, senza alcuna interruzione di servizio ai propri clienti.