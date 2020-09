Ruffini: “Il fisco ha bisogno di una radicale riforma”

“Siamo davanti a un’occasione irripetibile per cambiare il sistema fiscale italiano.

Il momento drammatico vissuto dalla nostra società ci obbliga a costruire un confronto proficuo per arrivare a una riforma quanto più ampia e condivisa possibile.

Al lavoro per una riforma attesa da troppo tempo

Penso sia importante fare in modo che le critiche costruttive e le proposte possano essere fatte in un clima di costante dialogo, nella speranza di mettere mano a qualcosa che il Paese sta aspettando da troppi anni.

Voglio subito chiarire che l’elaborazione della norma non toccherà all’Agenzia delle Entrate, ma è nostro dovere fornire dati e possibili soluzioni per poi rimettere la palla nelle mani del governo”.

Webinar organizzato dall’Unione giovani dottori commercialisti

Lo ha detto Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, aprendo il webinar “Decreto agosto e circolare n. 25/e/2020: le ultime novità”, organizzato dall’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.

“Accettiamo con entusiasmo la proposta di apertura alla collaborazione del direttore Ruffini.

Di certo, insieme, faremo un fisco più giusto per tutti”, evidenzia Matteo De Lise, presidente Ungdcec. “Dovremo affrontare subito l’emergenza economica e sociale, facendo sentire la nostra voce in maniera unitaria.

Ci auguriamo di dialogare sempre più proficuamente con la politica”.

Insieme per un fisco più giusto

Gaetano Stella, presidente Confprofessioni, ha sottolineato: “Speravamo che nel Decreto di agosto ci sarebbe stato qualcosa di più per i professionisti, cosa che purtroppo non è avvenuta neanche in materia di semplificazione.

Adesso c’è bisogno che partano le riforme strutturali, tra cui quella del fisco, che sono assolutamente necessarie”.

Per Maria Pia Nucera, presidente Adc (Associazione dottori commercialisti), “la nostra categoria farà di tutto per arrivare compatta e con proposte condivise ai prossimi incontri.

La categoria resti compatta

Abbiamo aperto un fronte comune importante, adesso sarà importante continuare a procedere in sinergia perché avere una sola voce significa essere più forti”.

A seguire, nel dibattito moderato da Deborah Righetti, vicepresidente Ungdcec, sono intervenuti: Ettore Perrotti, presidente Odcec L’Aquila e Sulmona; Massimiliano Dell’Unto, presidente Commissione consulenza del lavoro e welfare aziendale; Emanuele Serina, vicepresidente Ungdcec; Francesco Savio, consigliere Ungdcec; e Maria Caputo, presidente della Commissione accertamento e riscossione.