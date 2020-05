Robopac confeziona 15 mila mascherine per Castel San Pietro

Robopac, in accordo con il Comune di Castel San Pietro Terme (Bologna), ha fornito gratis un importante contributo relativo al confezionamento di 15.000 mascherine in distribuzione presso i cittadini residenti nel Comune bolognese.

Una produzione gratuita

Robopac è stata in grado di consegnare in breve tempo migliaia di mascherine confezionate, dispositivi che le autorità pubbliche hanno imposto di utilizzare nei luoghi pubblici chiusi per contenere il contagio.

Sono state confezionate in pacchetti da 10 pezzi 5.000 mascherine mentre le restanti 10.000 in pacchetti da 2. verranno distribuite a tutti i residenti del Comune di Castel San Pietro Terme.

Al servizio della comunità

“Come già avvenuto presso l’altra sede di Robopac nella provincia di Rimini e presso la sede OCME al servizio della comunità di Parma – commentano Alfredo, Enrico e Valentina Aureli, presidente e ceo del gruppo.

Abbiamo deciso di svolgere questa attività anche a Castel San Pietro Terme, per continuare a fare la nostra parte in questo periodo di emergenza ed essere vicini ai cittadini che vivono nei luoghi dove operano le nostre aziende.

Aetna Group vuole dimostrare il forte attaccamento al territorio, mettendo a disposizione la propria tecnologia e il proprio personale. Siamo convinti che tutti insieme ce la faremo.”

Il territorio ringrazia

“Quando lo scorso gennaio avevamo visitato lo stabilimento della Robopac di Castel San Pietro Terme insieme al ministro Gualtieri eravamo consapevoli di avere la fortuna di ospitare sul nostro territorio una delle imprese eccellenti del packaging italiano”

“Ma mai avremmo immaginato che quella professionalità sarebbe stata indispensabile in un momento di emergenza sanitaria come questo” ha detto il Sindaco di Castel San Pietro Terme, Fausto Tinti.

Mascherine a norma e gratuite

Grazie a Robopac abbiamo potuto consegnare alla popolazione mascherine accuratamente confezionate e a prova di norme igieniche.

Oggi più che mai la collaborazione fra istituzioni e imprese è fondamentale: nessuno si salva da solo, ci ha ricordato anche il Papa e noi ancora una volta abbiamo avuto la certezza di appartenere ad una comunità economica e sociale molto compatta”.