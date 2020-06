Roberto Parazzini Ceo di Deutsche Bank Italia

Dopo 20 anni in Deutsche Bank, di cui 12 come CCO Italy e CEO di DB, Flavio Valeri ha deciso di lasciare Deutsche Bank..

“Valeri è stato determinante nello sviluppo del business italiano e nel posizionamento dell’istituto per la crescita negli anni a venire”.

Sono le parole dette da Werner Steinmueller, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Deutsche Bank.

“Flavio è stato responsabile della ristrutturazione e del rilancio del business italiano di Deutsche Bank, rivitalizzandone l’infrastruttura IT e avviando un dialogo attivo e costruttivo con tutti gli stakeholder dell’istituto.

Flavio ha lanciato la Fondazione Deutsche Bank Italia e durante la sua carriera si è adoperato per numerose cause sociali.

Merita la nostra gratitudine per la sua instancabile dedizione a Deutsche Bank e ai suoi clienti e gli auguriamo ogni bene”.

Il Consiglio di Sorveglianza ha nominato Roberto Parazzini presidente del Cda e ceo di Deutsche Bank previa approvazione delle autorità regolamentari.

Parazzini diventerà anche CCO di Deutsche Bank in Italia, e, a partire dal 1° luglio 2020, Dg della Filiale di Milano di Deutsche Bank AG.

Parazzini è entrato in DB nel 1999 dopo aver studiato ingegneria al Politecnico di Milano. Negli anni ha svolto diversi ruoli in banca, fra i quali Coo di DB Italy e Head of Asset and Wealth Management Italy.

Parazzini è stato responsabile delle attività di Wealth Management per l’Europa meridionale e occidentale.

“E’ un eccellente Cco interno”, ha dichiarato Steinmueller. “Durante i suoi oltre 20 anni di carriera in Deutsche Bank,

Roberto è un leader forte e disciplinato; come private banker di riconosciuto valore ed esperto a livello internazionale di mercati di capitali, possiede tutte le capacità e gli attributi necessari per sviluppare il nostro business italiano. Gli auguriamo ogni successo”.

Serdar Oezkan è stato nominato CFO e membro del CdA di Deutsche Bank in sostituzione di Carmine Di Martino che lascerà la banca.

Anche Roberto Cabiati, Chief Information Officer di Deutsche Bank Italy, è stato nominato nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di Deutsche Bank.

Serdar Oezkan ha conseguito un MBA all’Università Ludwig Maximilians di Monaco di Baviera.

Nei suoi 14 anni di carriera in DB, ha ricoperto ruoli di leadership nelle divisioni finance della banca a Francoforte e New York, guidando di recente i team responsabili della preparazione delle comunicazioni finanziarie di DB.

Roberto Cabiati è laureato in Business Administration all’Università Bocconi di Milano.

Dopo le esperienze in Banca Popolare di Milano e Accenture, Cabiati ha lavorato per 23 anni in DB Italia, dove ha ricoperto ruoli tra cui CIO, COO della divisione private and Business Clients, Italy e Head of International Banking Services.

“Diamo il benvenuto a Serdar e Roberto nel CdA di DB, e ringraziamo Carmine Di Martino per i sui 23 anni di servizio in Deutsche Bank. augurandogli ogni bene”.