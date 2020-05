ricominciAMOitalia con Bialetti

Bialetti riapre i suoi store su tutto il territorio italiano con la campagna #ricominciAMOitalia. L’Omino coi Baffi indicherà a tutti le misure per ricominciare in sicurezza.

Bialetti lancia la campagna #ricominciAMOitalia, per dare al Belpaese la giusta carica per ripartire.

Da oltre 100 anni Bialetti è al fianco degli italiani per raccontare i valori della nostra tradizione. E ora Bialetti vuole invitare i consumatori a riprendere le buone abitudini.

A partire dal 18 maggio, Bialetti ha riaperto i suoi 110 store in tutte le regioni. Per favorire una ripartenza in totale sicurezza sono state adottate le misure previste del Dpcm.

È il mitico Omino coi Baffi a guidare i clienti fuori e dentro gli store. Lo storico Omino, infatti, cambierà veste e indosserà la mascherina per conformarsi alla normativa. Indicherà la distanza di sicurezza da mantenere e inviterà i clienti a mettere in pratica le norme di comportamento.

Per garantire il rispetto del distanziamento sociale Bialetti ha previsto la fornitura in ogni punto vendita di una parete di plexiglass brandizzata da posizionare nell’area degustazioni.

Inoltre, per aiutare i clienti a rispettare le distanze all’interno di ogni store sono applicate strisce adesive calpestabili sul pavimento. All’interno degli store è previsto un numero massimo di ingressi comunicato in vetrina, sulla base del Dpcm.