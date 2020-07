PMI: l’innovazione deve incidere sui processi industriali

La pandemia ha evidenziato come la digitalizzazione sia uno dei prerequisiti indispensabili per consentire alle aziende di rimanere sul mercato.

Ma in assenza di una dotazione tecnologica adeguata è impossibile progettare un percorso di crescita.

Le PMI spesso non hanno una struttura organizzata a supporto dei processi aziendali, utilizzano sistemi gestionali obsoleti e i percorsi di innovazione non sempre sono in linea alle loro esigenze di sviluppo del business.

Le PMI del settore manifatturiero devono affrontare un processo di innovazione che va a incidere non solo nel profondo della loro organizzazione, ma soprattutto sui processi caratteristici del proprio business.

Abbiamo rivolto alcune domande a Paolo Aversa, Managing Director di Ally Consulting

Quanto pesa la digitalizzazione nell’aiutare le aziende a rimanere sul mercato?

Una metodologia di implementazione strutturata su un’analisi specifica dei requisiti e dei processi dell’azienda, con una loro precisa mappatura, è l’approccio che un system integrator moderno deve avere per supportare l’implementazione di un nuovo sistema gestionale.

In un progetto di implementazione di un ERP l’80% del tempo è dedicato alla mappatura e revisione dei processi, al miglioramento dell’organizzazione interna.

Inoltre serve alla formazione degli utenti coinvolti nel cambiamento.

Il software deve essere considerato un tool a supporto degli utenti per la gestione dei flussi e dei dati per il controllo del processo.

Su cosa si deve basare una consulenza strutturata ed efficace?

“Le PMI si trovano ad affrontare le problematiche delle grandi aziende, in termini di processi aziendali, ma con meno risorse a disposizione.

Per questo motivo hanno bisogno di un sistema gestionale con una ampia copertura dei processi e quindi ricco di funzionalità.

Allo stesso tempo flessibile e capace di adattarsi al modello di business dell’azienda.

Un punto di forza per competere nel mercato per un’azienda di medie e piccole dimensioni è la flessibilità.

Flessibilità anche nell’implementazione del sistema gestionale e in seconda battuta nel prodotto stesso.

CloudSuite™ Industrial di Infor è una soluzione ERP end-to-end per l’industria manifatturiera e la produzione discreta.

Una piattaforma che include estensioni di analisi predittiva, collaborazione, strumenti di lean production e opzioni di integrazione.

Le imprese che lo adottano possono disporre di tutte le funzionalità necessarie per migliorare il servizio da loro offerto.

Possono aumentare la produzione e migliorare la qualità, coordinando gli aspetti legati alla manutenzione e l’assistenza aftermarket.

L’utilizzo delle funzionalità insite nel prodotto in questi contesti presenta molti vantaggi.

I software gestionali sono performanti e hanno un grado di copertura dei requisiti alto.

Sono da limitare le customizzazioni perché queste rendono le applicazioni rigide e meno adattabili a nuove esigenze, in antitesi con la flessibilità richiesta dal mercato.

Inoltre le PMI non dispongono di risorse illimitate e soluzioni customizzate tendono ad aumentare il total cost of ownership.

Il costo del software e dell’implementazione di una soluzione deve essere accessibile.

Deve sfruttare tutte le funzionalità delle soluzioni è in contrapposizione con questo tipo di approccio.

Ally Consulting, realtà leader della consulenza IT che affianca le imprese del manifatturiero discreto, in quest’ottica opera su tre valori principali: innovazione, flessibilità e concretezza.

L’Innovazione serve per estendere l’uso del sistema gestionale a tutta la fabbrica e non limitarne l’uso da parte degli utenti in ufficio.

Flessibilità nell’approccio all’implementazione di un sistema gestionale e nel supporto ai clienti che devono adattarsi velocemente a scenari competitivi dinamici.

Concretezza, perché le aziende devono raggiungere in tempi brevi risultati.

Un approccio di questo tipo da parte del system integrator aiuta il cliente a essere concreto nella misura dei risultati.