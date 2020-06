Pmi a caccia del contributo a fondo perduto

Pronte le istruzioni e il modulo per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.

Il modulo si può già scaricare sul sito dell’Agenzia delle Entrate e potrà essere inviato da domani 15 giugno – dal primo pomeriggio, anche avvalendosi di un intermediario.

Si può utilizza il canale telematico Entratel oppure con apposita procedura web attiva all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it .

“Con i ristori a fondo perduto, imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori avranno un sostegno in più.

Un contributo concreto che si ottiene con una semplice procedura dell’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto” ricorda il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Contributi a fondo perduto anche dall’Inail nel Decreto Rilancio per l’acquisto di dispositivi di sicurezza.

Il Decreto Rilancio,contiene contributi a fondo perduto (sovvenzione statale) a favore di Pmi, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario che fatturano meno di 5 milioni all’anno e che nel mese di aprile 2020 abbiano un fatturato inferiore ai due terzi di quello dello stesso mese 2019.

In pratica, deve esserci stata una riduzione superiore a un terzo di fatturato.

Il contributo minimo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le imprese. La somma precisa dipende dal fatturato, il decreto stabilisce con precisione come si calcola.

Per alcune tipologie di soggetti, ad esempio coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019 (Startup o nuove Partite IVA), il contributo spetta indipendentemente dalla riduzione di fatturato.

Chi ne ha diritto

“Soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro”.

Il requisito fondamentale è la riduzione degli incassi di aprile 2020 superiore ad un terzo (ammontare del fatturato e dei corrispettivi inferiore ai due terzi rispetto a quello di aprile 2019).

Importante: per effettuare correttamente questo calcolo, bisogna fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione.

I finanziamenti a fondo perduto previsti in favore dei professionisti non spettano a chi ha ricevuto il bonus 600 euro.

Le partite Iva iscritte alla Gestione separata INPS, alle Casse di previdenza private e i lavoratori dello spettacolo non potranno cumulare i due aiuti pubblici

Per conoscere la somma a cui si ha diritto bisogna prima di tutto calcolare la differenza di fatturato aprile 2020/aprile 2019. A questa cifra si applica poi una percentuale, che varia nel seguente modo:

20% per chi nel 2019 ha ricavi o compensi fino a 400mila euro;

15% per imprese e partite IVA con incassi 2019 fra 400mila e 1 milione di euro;

10% per chi ha fatturato l’anno scorso fra 1 e 5 milioni di euro.

Il contributo non può essere inferiore ai mille euro per le persone fisiche e ai 2mila euro per le imprese.

I beneficiari potranno presentare la richiesta entro 60 giorni dalla data che sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate, e la domanda dovrà essere accompagnata dalla autocertificazione di regolarità antimafia.

A quel punto, il contributo verrà erogato tramite accredito diretto sul conto corrente o postale del beneficiario.

A erogazione avvenuta l’Agenzia delle Entrare comunicherà i dati ricevuti alla Guardia di Finanza, che li riscontrerà con quelli in possesso dal Ministero dell’Interno.

Se si verificasse che ai beneficiari non spettavano contributi richiesti, nella loro totalità o in parte, il rischio è quello di incappare nell’accusa di indebita percezione e truffa ai danni dello Stato.

L’importo erogato sarebbe recuperato e sarebbero applicate le sanzioni previste dalla legge.

Contributi a fondo perduto anche dall’Inail nel Decreto Rilancio

Tra le misure di sostegno alle imprese prevede anche all’art. 102 importante norma che riguarda i fondi già disponibili per il Bando ISI 2019 .

La dote è di 403 milioni di euro che saranno destinati anche a finanziare a fondo perduto le spese per la sicurezza anticontagio da Coronavirus sostenute dalle imprese, di tutte le dimensioni, per rispettare gli obblighi previsti dalle linee guida INAIL /ISS e dal Protocollo aziende sindacati del 24 aprile 2020.

Si possono finanziare costi per :

apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro (ad esempio i rilevatori di temperatura corporea)

dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Tutti i dispositivi dovranno essere certificati secondo le normative vigenti in materia. Gli importi massimi dei contributi sono fissati a:

15mila euro per le imprese fino a 9 dipendenti,

50mila euro per quelle da 10 a 50 dipendenti,

100mila euro per le aziende con oltre 50 addetti.

L’intervento straordinario è destinato a tutte le imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali.

La procedura sarà gestita da Invitlia, sulla base delle indicazioni Inail, come successo per la dote di 50 milioni inserita nel Decreto Cura Italia di marzo, e già attivata con il Bando “Impresa sicura” .