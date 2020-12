Più competenze per studenti e imprenditori con Learnn

Learnn offre a professionisti e studenti universitari corsi originali ed esclusivi su una gamma di temi, collaborando con professionisti ed esperti disponibili a condividere la loro esperienza pratica.

Questo ambizioso progetto si propone di cambiare l’apprendimento online e di contribuire a velocizzare il processo di digitalizzazione italiano, democratizzando l’apprendimento e supportando la crescita di persone, idee e aziende.

Il costo per accedere alla piattaforma e a tutti i suoi contenuti è di €9,99 euro al mese iva inclusa.

Per gli studenti universitari Learnn ha riservato 20.000 accessi al prezzo simbolico di €1 al mese per 1 anno.

Basterà pre-registrarsi su learnn.com utilizzando la propria email universitaria e completare poi l’iscrizione tra il 21 e il 27 dicembre.

Questa iniziativa di Dicembre sarà sostenuta da oltre 20 influencer, associazioni studentesche e oltre 400 utenti iscritti a Learnn in qualità di ambassador.

La piattaforma nasce su intuizione di Luca Mastella, consulente di marketing digitale e guest lecturer presso l’Università Bocconi.

Ad oggi più di 4500 persone si sono iscritte e la utilizzano regolarmente.

Inoltre, Amazon Web Services (AWS) ha accreditato la Learnn nel proprio programma Activate dedicato alle startup più promettenti in Italia.

E’ per noi un primo, grosso passo verso il mondo accademico a cui tendiamo la mano e verso iniziative a impatto sociale in cui crediamo profondamente, dice Luca Mastella, fondatore e ceo di Learnn.

“Volendo affiancare, e non certo sostituire la formazione universitaria classica irreplicabile, il prossimo tassello fondamentale per noi sarà l’avvio di una serie di collaborazioni anche con gli atenei”.

Chi l’ha già utilizzato

Luca Sapone, responsabile marketing digitale di Sella Personal Credit.

“Dopo approvazione delle Risorse Umane ho coinvolto i miei colleghi: ci dividiamo i materiali da studiare e una volta a settimana ci aggiorniamo vicendevolmente, con ottimi risultati sul nostro lavoro.”

Marco Dall’Olio, Digital Marketing Manager di Infinity (Gruppo Mediaset).

“Ciò che mi ha da subito colpito di Learnn è l’idea di colmare il gap del mondo digitale usando i professionisti, cioè senza autoproclamarsi esperti”.

Michela Ferraro, professoressa e course director di Luxury Management alla Birmingham City University.

“Gli ho chiesto di venire a tenere lezione in Inghilterra e gli studenti sono rimasti estasiati dall’approccio pratico e immediato.

Learnn fa proprio questo, dandoti inoltre la possibilità di venire a contatto con diversi temi vista l’ampia gamma di contenuti che offre”.

Simone Corsi Double Degree con un Master in Business all’Università di Pavia e alla Strasbourg Business School.

“Mi piace che i corsi includano molti settori diversi, come business, marketing, sviluppo della carriera, strumenti digitali.

Dà una prospettiva ampia e pratica, implementa il lato accademico e prepara al mondo professionale a un prezzo totalmente accessibile; è una piattaforma davvero completa”.

Come funziona

Learnn conta 22 corsi per oltre 130 ore di contenuti su temi come e-commerce, Google Ads e content marketing e si propone di produrre e caricare nuovi corsi ogni mese anche non strettamente legati al digitale, come personal brand, copywriting, inglese e sviluppo della carriera.

La produzione dei contenuti è complessa ma standardizzata

Una volta scelto un tema che si vuole coprire (ad esempio, video editing), Learnn identifica un professionista qualificato e insieme si costruisce un piano di contenuti.

A questo punto, si passa alla registrazione del corso in 1-2 giorni intensivi di riprese. Il prodotto viene poi montato, diviso per lezioni e pubblicato all’interno della App, disponibile su Android e su iOS.