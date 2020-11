Philippe Guitelmann nuovo Brand General Manager Guerlain

Philippe Guitelmann è il nuovo Brand GM di Guerlain per la divisione italiana di LVMH Perfumes Cosmetics finalizzata allo sviluppo e commercializzazione delle fragranze, skincare e make up con decorrenza dal 1 luglio 2020.

Il nuovo direttore sostituisce Enrico Sorenti che ha assunto nuovi ed importanti incarichi in seno al brand Acqua di Parma (Gruppo LVMH)

Philippe Guitelmann ha maturato la sua esperienza professionale in ambito internazionale in seno a Dior sia a Parigi in qualità di Marketing Director Travel Retail, che a Hong Kong in qualità di Travel Retail Asia Managing Director.

In Guerlain sarà di Managing Director Travel Retail Worldwide a Parigi e consolidando la sua esperienza come Regional Director Asia in Hong Kong.

“L’Italia è un paese fantastico, simbolo di cultura, artigianalità, modernità, gioia e bellezza della natura. Davvero tante cose in comune con Guerlain…”

Il nuovo Brand GM avrà il compito di proseguire e accelerare il processo di consolidamento della marca sul mercato cosmetico selettivo italiano, coordinando i servizi commerciale, marketing, comunicazione e training.