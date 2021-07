Perchè Somec ha acquisito il 60% di Bluesteel?

Bluesteel (2001 Treviso) gestisce e fornisce una gamma di servizi per l’architettura.

Servizi per la costruzione e installazione di facciate continue, porte e finestre, pareti mobili e manufatti per il rivestimento interno ed esterno degli edifici. Bluesteel sviluppa circa l’80% del suo fatturato nei mercati internazionali, con un focus in Uk, Svizzera e Danimarca. Il valore aggiunto della società quindi è rappresentato dall’elevato know-how tecnico e dalle soluzioni innovative brevettate, ecosostenibili e certificate LEED.

E’ per questo che Somec ha acquisito il 60% del capitale sociale di Bluesteel Srl. Somec infatti è specializzata nell’ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale.

Razionale dell’operazione

Somec punta al consolidamento internazionale della divisione Landscape, dove è attivo e in costante espansione negli Usa attraverso la controllata Fabbrica LLC, acquisita nel 2018. L’ingresso di Bluesteel consentirà di espandere velocemente il business civile in Europa. Ma anche puntare su sinergie produttive e progettuali con le diverse realtà del Gruppo.

Nel 2020 Bluesteel ha realizzato un valore della produzione di 5,1 milioni di euro con EBITDA pari a circa 0,2 milioni di euro, patrimonio netto di circa 2,1 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta negativa pari a 0,8 milioni di euro. Il backlog della società ha raggiunto al 31 dicembre 2020 il valore di 16 milioni di euro. Di questi circa 4,5 milioni di euro sono realizzati nel primo semestre 2021.

Oscar Marchetto, presidente del Gruppo Somec

“Il business di Bluesteel si inserisce nel solco dell’operazione Fabbrica negli Stati Uniti e dota il Gruppo Somec di una presenza in Europa. Ora potremo crescere in maniera significativa nel vecchio continente. Bluesteel è ben radicata in UK, mercato trainante per volumi e per valore generato. L’obiettivo è creare sinergia tra i business e mettere a sistema competenze e network per consolidare la nostra presenza nei sistemi ingegnerizzati di facciate. Il know-how di Bluesteel nel realizzare prodotti innovativi e ad alte performance è supportato da sistemi certificati LEED. L’azienda possiede vari brevetti e rafforzerà la nostra capacità di rispondere alle richieste di sviluppo ecosostenibile del mercato. Ringrazio Roberto Savian, azionista di maggioranza di Bluesteel e profondo conoscitore del settore, per la fiducia dimostrata a Somec”.

Roberto Savian, Ad di Bluesteel

“La strategia e i valori aziendali di Somec ci hanno convinti ad entrare nel Gruppo. La caratura e la capacità di creazione di valore espressa a livello di gruppo aiuterà Bluesteel negli obiettivi di crescita del prossimo futuro”.

Di che operazione si tratta?

Il trasferimento del 60% del capitale sociale di Bluesteel verrà formalizzato subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive. Somec potrà contare sulla lunga esperienza maturata nel settore da Roberto Savian, che permane quale membro del consiglio di amministrazione e Ad della società. Ma solo fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il prezzo per l’acquisizione prevede una componente fissa, pari a 1,5 milioni di euro, che sarà corrisposta alla data del closing. A questo anche una componente variabile a titolo di earn-out per un importo massimo complessivo pari a 0,5 milioni di euro. Da corrispondersi entro il 30 giugno 2022, sulla base di obiettivi predeterminati parametrati ai risultati di bilancio 2021.

Contestualmente al closing è previsto altresì da parte di Somec il versamento in conto capitale di 1 milione di euro in favore della società neoacquisita.

L’operazione è finanziata attraverso l’impiego di mezzi propri

Gli accordi vincolano il restante 40% delle quote a diritti di opzione put and call, esercitabili dall’approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2025 e fino al 30 giugno 2026. Il valore di esercizio dell’opzione put and call sarà basato sul valore medio dell’EBITDA normalizzato dei due esercizi precedenti l’esercizio dell’opzione. A questo verrà applicato un moltiplicatore pari a 5,50 al netto della Posizione Finanziaria Netta calcolata alla data di esercizio dell’opzione.