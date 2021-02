Per orientarsi nei labirinti dei bonus nasce Edilbonus.tech

Il settore dell’edilizia è, da qualche anno, uno dei settori economici maggiormente in crisi e l’emergenza Covid-19 ha contribuito a un ulteriore crollo di questo comparto. Il Governo ha cercato di rimettere in moto il settore varando il Decreto Rilancio. Ed è in questo contesto che nasce Edilbonus.tech, una rete d’imprese per supportare il settore e agevolare e semplificare tutti i processi di accesso al credito Superbonus 110%.

Edilbonus.tech si avvale delle competenze di esponenti qualificati. Finanza.tech, che si occupa di consulenza finanziaria, permettendo alle aziende di dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti. E Atena, società di ingegneria che si occupa dell’asseverazione dei cantieri al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste dal Decreto.

Il Superbonus 110% permette alle imprese edili di avere un flusso di lavoro maggiorato e continuo. Una detrazione superiore al 100% sui lavori di ristrutturazione ha lo scopo di rilanciare un settore chiave dell’economia nazionale.

Accedere al Superbonus è, tuttavia, tutt’altro che semplice. Numerosi i passaggi burocratici e stringenti le condizioni di accesso. Per ottenere il Superbonus 110% è necessario rivolgersi a diverse professionalità.

Edilbonus.tech ha l’obiettivo di semplificare i processi e di agevolare gli attori coinvolti, fornendo una consulenza completa. La rete coinvolge infatti figure come architetti, ingegneri, avvocati e fiscalisti.