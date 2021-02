Pellegrini acquisisce Mymenu

Pellegrini ha acquisito Mymenu, operatore a capitale italiano nel settore del food delivery, focalizzato su ristoranti di fascia alta.

“Con l’acquisizione di Mymenu – dice la vice presidente Valentina Pellegrini – puntiamo a raggiungere nuovi mercati e nuovi target di client”.

Pellegrini è operativa da 55 anni nel settore della ristorazione

Dispone di maestrane qualificate grane anche all’Accademia Pellegrini e una squadra di 800 chef, che ogni giorno operano in oltre 600 cucine.

“Siamo entusiasti di entrare nella grande famiglia Pellegrini – dicono i 3 fondatori di Mymenu: Edoardo Tribuzio, Giovanni Cavallo e Lorenzo Lelli.

In Mymenu Valentina Pellegrini ricoprirà il ruolo di Presidente, mentre Edoardo Tribuzio sarà l’Amministratore Delegato.

In questa operazione la Pellegrini è stata assistita da Sin&rgetica in qualità di financial advisor.

Inoltre da Orrick Herrington & Sutcliffe per gli aspetti legali e giuslavoristici e da PWC per le tematiche contabili e fiscali.

Mymenu è stata assistita da Cross Border Growth Capital e Fineurop Soditic in qualità di financial advisor.

Lo studio dell’Avv. Ascanio Cibrario e il suo team dello studio Pedersoli per gli aspetti legali.

La Pellegrini nel 2019 ha ottenuto ricavi per 670 milioni di euro

Valentina Pellegrini, Vice Presidente, affianca Ernesto Pellegrini nella gestione, quale seconda generazione.

Sono circa 10.000 i dipendenti della Pellegrini, distribuiti fra le sedi di Milano, Roma, Mendrisio (Svizzera).

Mymenu fondata nel 2013 a Padova da Edoardo Tribuzio come azienda tecnologica con la mission di rivoluzionare il settore del food delivery in Italia.

Negli stessi anni Giovanni Cavallo e Lorenzo Lelli fondano Sgnam a Bologna, con il medesimo obiettivo.

Nel 2020 è cresciuta del +74% rispetto all’anno precedente, creando un indotto verso i ristoranti partner di 9 milioni di Euro. www.mymenu.it