Pegaso 2000: Roberto Faraghini nuovo responsabile delivery

Pegaso 2000 ha nominato Roberto Faraghini come nuovo Responsabile Delivery.

L’obiettivo è di proseguire il percorso di crescita intrapreso dall’azienda nel mondo Banking.

Pegaso 2000 è società leader nel panorama dell’Information Technology italiano in ambito Credit Finance, Finanza Agevolata e Money Market

Roberto Faraghini inizia la sua carriera in Mediosystem, per poi passare a Engineering Ingegneria Informatica.

Dal 1998 è responsabile di progetto e dal 2002 responsabile unità produttiva per il Gruppo Monte dei Paschi di Siena (MPS).

Quattro anni dopo diventa Direttore Tecnico della divisione System Integration area Banking & Insurance.

Nel 2018 oltre a essere Direttore Tecnico ricopre anche il ruolo di Responsabile Commerciale per la stessa divisione.

