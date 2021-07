Patrick Pulvermueller è il nuovo ceo di Acronis. Esperto nel campo del software e dell’hosting cloud, Pulvermueller subentra a Serguei Beloussov, che ha fondato l’azienda nel 2003 e ricoperto il ruolo di ceo a partire dal 2013.

Pulvermueller è stato presidente della divisione partner di GoDaddy, per la quale ha guidato l’espansione strategica dei servizi di hosting, produttività e sicurezza, ampliando la rete di reseller e agenzie partner. L’esperienza acquisita nel settore, combinata a quella di sviluppo prodotto, ha fatto di Pulvermueller un esperto nello sviluppo di strategie go-to-market fondate sul cloud. In particolare tramite service provider, canali di resale e alleanze strategiche. In precedenza è stato ceo di Host Europe GmbH e group ceo di Host Europe Group (HEG), dove prima ancora è stato group coo.

Acronis ha ricevuto oltre 250 milioni di dollari da CVC Capital Partners VII e altri, che ha portato il valore dell’azienda a 2,5 miliardi di dollari. Un investimento per dare impulso alle iniziative di go-to-market. Ambito in cui l’esperienza di Pulvermueller è indiscussa. Inoltre punta ad ampliare la rete di partner che include MSP, MSSP, partner di hosting, distributori e aggregatori di servizi cloud, provider di servizi di rete.

Serguei Beloussov fondatore e azionista di maggioranza di Acronis, continuerà a seguire l’azienda come membro del CdA e chief research officer. Sarà inoltre a capo della strategia tecnologica e di ricerca. Si occuperà delle tecnologie aziendali quali autonomous research, data management, cyber network, cyber platform e dei prodotti enterprise. Si dedicherà all’elaborazione di relazioni accademiche, anche con lo svizzero Schaffhausen Institute of Technology (SIT), che ha co-fondato nel 2019.

Acronis… due o tre cose che sappiamo di lei

Coniuga protezione dati e sicurezza informatica e offre una Cyber Protection in grado di risolvere i problemi di salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza. Fondata a Singapore nel 2003 e costituita in Svizzera nel 2008 conta 1.600 dipendenti e 33 uffici in 18 paesi. Alle sue soluzioni si affidano più di 5,5 milioni di utenti privati e più di 500.000 società, fra cui la totalità di quelle presenti nella classifica Fortune 1000 e team di sport professionistici ai massimi livelli. I prodotti Acronis sono disponibili presso 50.000 partner e Service Provider in oltre 150 paesi e in più di 40 lingue.