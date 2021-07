OCS acquisisce il 100% di Risorsa/400

OCS prosegue nell’implementazione del proprio ambizioso piano industriale nel segmento del consumer finance, e acquisisce il 100% di Risorsa/400. Si tratta di una realtà specializzata nell’IT che offre consulenza informatica, organizzativa e servizi di outsourcing.

Acquisizioni programmate

L’operazione arriva dopo l’acquisizione della fintech spagnola Talentomobile, la partnership con l’inglese Divido e la partecipazione all’aumento di capitale di Datrix.

Risorsa/400 sviluppa business per circa 4 milioni di euro annui e, da 30 anni, vanta relazioni consolidate nel mondo finanziario e industriale italiano. Per esempio con Santander Consumer Bank, FCA Bank, Sella Personal Credit, ViviBanca e Intesa Sanpaolo. Conta su un team di 50 professionisti tra cui consulenti, project manager, sviluppatori ed analisti. Tutte risorse con una forte vocazione all’innovazione. Ha sviluppato inoltre competenze e know-how specifici sulle piattaforme OCS e l’integrazione tra le due realtà.

Gianni Camisa, ceo di OCS

“L’impatto dell’operazione sul nostro business è duplice. Da un lato amplia la nostra base clienti. Dall’altro lato rafforza l’offerta in un momento di straordinario fermento del mondo del credito al consumo orientato al digitale. L’Italia per OCS rimane un mercato prioritario: l’acquisizione è finalizzata a mantenere la nostra posizione di leadership”.

Il management di Risorsa/400 continuerà a guidare la attività, rimanendo il punto di riferimento per i clienti e per il mercato. Le strutture operative saranno integrate nelle omologhe unità di OCS per garantire pieno allineamento strategico e tattico. Risorsa/400 è stata assistita dall’advisor Thymos Business & Consulting di Milano, OCS ha condotto l’operazione con un proprio team interno, assistito dallo Studio Legance di Milano.

Che cosa fa OCS

E’ tra i partner digitali di riferimento del settore bancario e finanziario. Ha accompagnato l’evoluzione del comparto negli ultimi 35 anni. Guida i clienti attraverso la rivoluzione fintech ridisegnando con loro i modelli del “consumer finance” offrendogli l’opportunità di stabilire più solide relazioni. Dall’ingresso nel capitale del fondo di Private Equity Charme Capital Partners, avvenuto nel 2018, ha sviluppato un piano di crescita ed espansione internazionale.