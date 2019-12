Nutrimi vara a Milano la sua Food Business Academy

È ai manager del settore alimentare che si rivolge Food Business Academy by Nutrimi, concept di formazione nato e incubato all’interno del più ampio ecosistema di Nutrimi – La nutrizione in pratica.

Prima piattaforma italiana specializzata in nutrizione, Nutrimi dal 2007 accompagna i professionisti nel proprio percorso di aggiornamento continuo e diffonde le conoscenze in evoluzione sul mondo dell’alimentazione.

Leader che sappiano generare vantaggio competitivo adottando nuove prospettive e assecondando i tempi in costante evoluzione. Questa una delle sfide primarie che accomuna tutte le grandi aziende.

Per questo la formazione continua sta diventando e diventerà sempre più importante per il management aziendale. A confermarlo, i numeri di una indagine sul tema, che ha evidenziato come il tempo dedicato dai manager al perfezionamento delle abilità sia aumentato del 44% negli ultimi 2 anni.

L’esigenza di aggiornamento diventa ancora più evidente quando si parla dell’alimentare, primo settore manifatturiero del Paese per fatturato globale. La costante evoluzione del settore richiede conoscenze e competenze specifiche sempre aggiornate e volte all’innovazione.

“Con la Food Business Academy abbiamo voluto colmare un vuoto, rilevato attraverso l’ascolto di manager che rappresentano l’area del manifatturiero italiano a maggior fatturato”. Afferma Emmanuel Pauze, AD di Sprim Italia, società che ha dato vita a Nutrimi. ” In una fase storica di grandi evoluzioni del settore, trainate in primis dalla crescente attenzione alla salute, una delle maggiori sfide per i decision-maker della filiera agro-alimentare è conoscere in anteprima le tendenze future e i parametri su cui basare il successo dei propri prodotti e servizi. La Food Business Academy nasce per offrire loro gli strumenti necessari alla propria crescita professionale e alla crescita aziendale”.

Forte dell’expertise del suo team di consulenti specializzati in nutrizione, food marketing & innovation, la Food Business Academy offrirà corsi di alta formazione erogati nel format “One-day workshop”. Corsi strutturati e aggiornati in accordo con le più recenti tendenze di mercato, normative e ricerche scientifiche. Pensati per essere non solo professionali, ma soprattutto professionalizzanti.

Tutti i workshop firmati FBA sono personalizzabili nei contenuti e nelle modalità di fruizione, con soluzioni ad hoc.