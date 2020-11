Nexus lancia Myballoon per aiutare i ristoranti

Di fronte a uno scenario negativo per il settore della ristorazione, la digital agency Nexus ha deciso di mettere a disposizione le proprie competenze tecnologiche.

La crisi economica dovuta al Covid infatti sta avendo un impatto devastante sulla ristorazione e di conseguenza su tutta la filiera agricola.

L’idea è di mettere a disposizione dei ristoratori un proprio site e-commerce, dove poter vendere direttamente i propri piatti in maniera gratuita, grazie alla piattaforma MyBalloon.

Non tutti i ristoratori, infatti, hanno un proprio e-commerce e investire adesso per svilupparlo può avere costi proibitivi. Così, Nexus ha deciso di schierarsi al loro fianco, creando una piattaforma gratuita in grado di mettereli nelle condizioni di vendere online senza commissioni e senza abbonamenti finché non riapriranno.

Quando la situazione tornerà alla normalità, Nexus opterà per una versione freemium della piattaforma, lasciando delle funzionalità di base gratuite per continuare a utilizzare la piattaforma senza perdere dati e clienti. I servizi premium avranno il costo di un piccolo abbonamento mensile.

Così ai ristoratori verrà lasciata la scelta di utilizzare la piattaforma nella versione più adatta alle proprie necessità.

MyBalloon nasce come un progetto etico dal forte valore sociale ed è stato voluto da Nexus per dimostrare riconoscenza verso un settore che ha sempre dato molto lavoro alla digital agency.

Grazie all’esperienza acquisita nello sviluppo di siti e-commerce per ristoranti e aziende del food, Nexus ha avuto l’intuizione di sviluppare una piattaforma e-commerce che possa ospitare tutti i ristoranti permettendo una totale personalizzazione dell’offerta, come fosse un proprio e-commerce.

All’interno della piattaforma, il ristoratore può configurare autonomamente il proprio e-commerce in base alle proprie necessità, caricando il menù completo, inserendo tutte le informazioni sul singolo piatto e potendo scegliere quali configurazioni di vendita attivare.

Per quanto riguarda gli utenti, infine, MyBalloon lascia libertà di accesso, nel pieno rispetto della privacy, permettendo la registrazione manuale o tramite account di Facebook e di Google oppure come ospite senza nessuna registrazione.