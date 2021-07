Neva Sgr (Intesa Sanpaolo) investe 5 milioni in V-Nova

Neva Sgr è il venture capital di Intesa Sanpaolo dedicato al settore hi-tech. Il gruppo ha preso di mira dell’italiana V-Nova, con sede a Londra che specializzata nella compressione dei flussi di dati video e immagini. Sono 5 i milioni che Neva Sgr (Intesa Sanpaolo) ci mette per completare un investimento di 30 milioni finora impiegati nel round.

Perchè Intesa Sanpaolo investe in V-Nova

Intesa Sanpaolo crede nella crescita del settore delle immagini e dei video utilizzati in molti ambiti dell’economia del futuro (social media, smart e hybrid working, mobilità con guida autonoma).

V-Nova, società con potenziale da billion company, si concentra su tecnologie che consentono di usufruire di una ricca esperienza di interazione con immagini e video.

I principali ambiti di applicazione

Video streaming & conferencing, virtual reality & 360 video, social media, broadcasting, artificial intelligence indexing sono gli ambiti del business di V-Nova . L’azienda ha 300 brevetti internazionali e attualmente conta circa 70 dipendenti tra la sede di Londra e l’India. Il modello di business di V-Nova consiste nel monetizzare le sue tecnologie attraverso licenze software IP royalties.

Software innovativi

MPEG5 part 2 LCEVC (Low-Complexity Enhancement Video Coding).

E’ il primo e unico standard MPEG che migliora la performance di qualsiasi codec preesistente sfruttando al meglio l’hardware attuale e di nuova generazione; Utilizzabile per le applicazioni di nuova generazione, che codifica i dati del flusso video in un formato gerarchico. E’ adatto ad essere letto ed elaborato facilmente dagli algoritmi di intelligenza artificiale (AI).

L’obiettivo di Neva Sgr, controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center è mettere a disposizione dei propri clienti investitori i propri fondi nelle società con altissimo potenziale di crescita. Silverpeak, la banca specializzata in investimenti tecnologici, ha agito in qualità di financial advisor di V-Nova nel round di finanziamento azionario.

Mario Costantini, amministratore delegato di Neva Sgr

“ V-Nova ha tutte le caratteristiche per diventare una billion company nei prossimi anni. Questo investimento coniuga tre elementi: investire in aziende che possono garantire altissimo rendimento per i nostri sottoscrittori. Supportare aziende ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Ottica di sostenibilità ambientale”.

Chi è Neva Sgr

Neva Sgr (Intesa Sanpaolo) progetta e gestisce fondi di investimento per investitori professionali interessati a diversificare i rendimenti. Può osservare trend e mercati da una posizione privilegiata, per poi operare con la forza e la responsabilità del Gruppo bancario di riferimento del nostro Paese.