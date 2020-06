Nasce Sky Wi-Fi offerta a banda ultralarga

Si chiama Sky Wi-Fi la nuova offerta a banda ultralarga che l’Ad di Sky, Maximo Ibarra, ha descritto ieri. Si tratta di una offerta che fa leva sul mix fibra-wi-fi e sull’ampia gamma di contenuti già in uso alla media company.

La nuova offerta sarà disponibile in 26 città ed entro l’estate sarà operativa in 120 città coprendo la gran parte dei capoluoghi italiani e a Roma, in 5 grandi quartieri.

La copertura si estenderà sulla base dell’estensione della rete di Open Fiber.

“Abbiamo una partnership importante con Open Fiber che ha fibra vera e mettiamo a disposizione dei nostri clienti un network che nasce da zero.

Il tutto traendo vantaggio da collaborazioni con il nostro azionista Comcast e con i colleghi di Sky Uk che hanno lanciato il servizio broadband diversi anni fa.

Vantiamo collaborazioni con 5 startup in Italia che ci hanno aiutato a progettare il servizio”. Per questa operazione l’azienda ha investito 230 milioni di euro e assunto 270 persone.

Un investimento da 230 milioni

“La partnership con una realtà di primo piano come Sky è un grande riconoscimento dell’efficace strategia industriale che Open Fiber sta perseguendo e del suo ruolo sempre più rilevante nel panorama nazionale e internazionale delle telecomunicazioni”, ha detto a margine della presentazione, l’Ad di Open Fiber Elisabetta Ripa.

“L’unione tra i contenuti di altissima qualità di Sky e la rete integralmente in fibra ottica di Open Fiber aprirà la strada a nuovi servizi ed applicazioni nelle case degli italiani.

Una rete veloce e di grande capacità

L’ingresso di un nuovo attore nel mercato delle telecomunicazioni conferma, infatti, i vantaggi che il modello wholesale only di Open Fiber offre, garantendo parità di accesso alla rete a tutti gli operatori interessati.

Il Paese ha bisogno di una rete di tlc ad altissima capacità e velocità in grado di supportare le future evoluzioni tecnologiche e l’incremento del traffico dati generato da una società e un’economia sempre più digitali, a vantaggio di cittadini, imprese ma anche della competitività del sistema Paese.

In questa fase di rilancio per l’Italia il nostro modello aperto è garanzia di occupazione diffusa, investimenti nelle infrastrutture del domani e innovazione nei servizi, a tutto vantaggio dei consumatori finali”.

Perchè è stata scelta la rete wi-fi?

Sky ha deciso di scommettere sul wi-fi in qualità di tecnologia “domestica” master. Wi-fi Hub è un dispositivo intelligente che “impara dai consumi degli utenti e quindi ottimizza la quantità di banda disponibile all’interno delle abitazioni”, puntualizza Ibarra.

“La differenza non la fa solo la fibra ma l’esperienza in casa, ecco perché abbiamo sviluppato un vero e proprio hub che abbiamo personalizzato facendo leva su quello di Comvast”.