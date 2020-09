Nasce InnovUp: la Treccani delle Startup

E’ nato un network composto da oltre 3.000 realtà dell’ecosistema dell’innovazione e delle startup

Si chiama InnovUp – Startup & Tech Italian Ecosystem, la nuova associazione dell’ecosistema italiano delle startup e dell’innovazione.

Interlocutore privilegiato sui temi dell’innovazione

Un network che promuove 3.000 realtà sintesi della storia di APSTI (Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici) attiva dagli anni 90, e Italia Startup (Associazione italiana delle startup e dell’innovazione), nata nel 2012.

InnovUp rappresenta la filiera italiana dell’innovazione, in Italia e all’estero, con grande attenzione alle giovani imprese innovative dalla fase del primo sviluppo.

Unione tra Italia Startup e APSTI

Soprattutto all’interno di università, centri di ricerca, parchi scientifici, centri di innovazione attraverso ulteriori attività di ricerca, sviluppo dei processi produttivi, accesso al mercato, round di finanziamento, exit o quotazione in Borsa.

La nuova entità è frutto dell’integrazione tra due realtà associative complementari: APSTI (che riunisce 20 Parchi Scientifici e Tecnologici per un totale di 150 centri di ricerca ed oltre 3.500 imprese ospitate).

Presidia le componenti della ricerca&sviluppo, del trasferimento tecnologico, della crescita dell’impresa innovativa e del radicamento territoriale.

La più grande associazione italiana

Mentre Italia Startup ha in sé in primis le startup e – al loro fianco – tutti i soggetti che le sostengono, con oltre 200 tra acceleratori/incubatori, corporate, scaleup e abilitatori associati.

Ai vertici del nuovo consiglio direttivo siederanno Angelo Coletta come Presidente e Fabrizio Conicella come Vicepresidente, entrambi presiedevano le rispettive associazioni dal 2018.

L’operazione è stata seguita dallo studio Milano Notai.

Ecco l’ecosistema dell’innovazione e delle startup

“Da oggi Italia Startup e i suoi soci potranno consolidare le proprie iniziative mirate a creare un ambiente favorevole alla nascita e crescita delle startup e PMI innovative”

Ha detto Angelo Coletta, Presidente di InnovUp. “La fusione porterà nuova linfa ai progetti già in essere sia in termini di dinamica interna che come potenzialità di proiezione esterna dell’attività dei gruppi”.

“I Parchi scientifici e tecnologici associati ad APSTI rappresentano una risorsa di sistema che opera con un forte radicamento territoriale per stimolare l’innovazione e la crescita delle imprese innovative.

L’integrazione con i soci di Italia Startup rappresenta il completamento di un’ideale filiera di supporto all’innovazione, dall’idea al mercato” dichiara Fabrizio Conicella, VicePresidente di InnovUp.

“Il nuovo contesto associativo potrà favorire le progettualità attualmente in corso, in un contesto maggiormente rappresentativo ed impattante in termini di contributo al sistema dell’innovazione Italiano”.