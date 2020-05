Nasce iMASK: la mascherina con filtro ffp3 100% italiana

In risposta all’emergenza sanitaria mondiale provocata dalla diffusione della pandemia di Covid-19 iMask, startup siciliana, risponde con l’omonimo dispositivo di protezione, personale e medica, che coniuga design e vestibilità, sicurezza, sostenibilità, convenienza.

iMask utilizza un innovativo tessuto a base di polipropilene certificato nella classe di protezione FFP3, lo standard più elevato disponibile sul mercato per le mascherine semipermanenti di protezione individuale e chirurgiche

Il filtro è lavabile e sterilizzabile e dai test effettuati nei laboratori della tedesca Fiatec Filter & Aerosol Technologie assicura una protezione di livello FFP3 fino a un mese dopo il suo primo utilizzo.

Il prezzo è pari a 15 euro, mentre un blister con cinque filtri, che garantiscono una copertura fino a cinque mesi di effettivo utilizzo, costa 10 euro. Con una spesa totale di 25 euro si ottiene una protezione completa valida fino a sei mesi.

Disponibile in versione trasparente, bianca, grigia e rosa, iMask è in vendita online sul sito http://www.imask-official.com. Entro la prima settimana del mese di giugno sarà disponibile anche in altre colorazioni: rossa, celeste, verde militare, verde, nero, giallo e blu.

iMask srl è una startup fondata nell’aprile 2020 da cinque imprenditori italiani. Tra questi Giovanni Gallo e Salvatore Cobuzio (da sinistra nella foto). Cobuzio è il CEO di iMask e ha alle spalle una lunga esperienza nell’e-commerce. Gallo, designer e founder del laboratorio di progettazione e fabbricazione digitale Gallo-Lab, è il Direttore Operativo di iMask.