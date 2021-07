Nasce Il Libercolo per reinventare il mestiere di libraia

Il Libercolo è promosso da una giovane libraia di Rovigo e sostenuta da NaturaSì, si può contribuire a fare crescere con una donazione su Produzioni dal Basso.

Artefice di questa iniziativa è Gaia Zanzottera, milanese naturalizzata rodigina, appassionata di libri e storie, che ha iniziato la sua vita da libraia nel 2017. Da prima in una libreria di catena, poi con La Magnolia, libreria indipendente nel centro storico di Rovigo, chiusa nel Luglio 2019.

Quando si è librai lo si è per sempre

A distanza di 2 anni Zanzottera ha inventato un modo nuovo per continuare a fare il suo mestiere, dando vita al progetto “Il Libercolo – Libraia in scatola”. Oggi è protagonista di una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

Scopo della sua futura attività è promuovere la lettura e, nel contempo, valorizzare la figura del libraio, anche se i libri si acquistano online. Il Libercolo, infatti, sarà una libreria virtuale, ma con qualcosa in più: la personalizzazione dell’acquisto e della lettura, grazie all’aiuto e al dialogo con la libraia.

Una iniziativa in scadenza

“Un bravo libraio deve capire e conoscere il suo lettore, per potergli consegnare i libri giusti per fargli vivere le esperienze di cui ha bisogno o desiderio. Con Il Libercolo voglio farlo in due modi: personalizzando l’esperienza di acquisto e di lettura di ognuno. E inoltre dare la possibilità a chiunque di instaurare un rapporto diretto con una libraia che lo accompagni verso i libri più adatti ai suoi bisogni”.

I libri verranno confezionati in scatole di diversi tipi (a tema, mensili, per bambini, personalizzate e altre ancora), accompagnate da articoli e prodotti artigianali e da contenuti extra della libraia.

Box personalizzato

Cuore del progetto è l’opzione del box personalizzato. Grazie alle diverse modalità presenti sul sito, i lettori potranno raccontare a Gaia cosa preferiscono leggere, cosa meno. Racconteranno i loro gusti per creare box di lettura su misura. Un servizio unico che permette ai lettori – anche a quelli lontani di avere una libraia di fiducia a cui rivolgersi.

Per finanziare il progetto, Zanzottera si affida al crowdfunding, attraverso Produzioni dal Basso e NaturaSì, realtà leader nel settore del biologico. La catena distributiva ha messo il proprio impegno a supporto di startup e iniziative in ambito agricolo ed ambientale, ma anche sociale e culturale.

Tutto sale dal basso e poi va su

Da oltre un anno NaturaSì ha avviato una collaborazione con Produzioni dal Basso, volta a cofinanziare progettualità innovative in linea con i suoi valori.

Se Il Libercolo raggiungerà almeno il 70% del budget di progetto entro i 45 giorni utili della campagna otterrà la parte rimanente del budget a fondo perduto. Questo grazie al fondo totale di 25.000€ destinato da NaturaSì a iniziative e startup sviluppate dai giovani.