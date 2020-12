Mooney sceglie Ad Maiora come partner SEO e ASO

Mooney ha scelto Ad Maiora per la propria strategia di visibilità digitale.

La strategia presentata sosterrà la crescita di Mooney in un mercato molto competitivo come quello dei pagamenti e operazioni transazionali online e offline. Tra le attività strategiche curate da Ad Maiora, il corretto posizionamento SEO di un articolato rebranding che ha portato alla nascita di Mooney.

Quello dei pagamenti digitali è un mercato in costante crescita che supererà nei prossimi anni il tradizionale canale di vendita al dettaglio su un trend di digitalizzazione del Paese. Solo nel 2019, il mercato dei pagamenti digitali in Italia ha generato un turnover pari a 28,2 miliardi di euro.

La conferma di Mooney nel portfolio clienti di Ad Maiora, portfolio che può annoverare la presenza di partner come Eni, Procter&Gamble, Parmalat o Unilever, Coca-Cola HBC, è un ulteriore riconoscimento della crescita rilevante dell’agenzia.