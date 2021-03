Pistoia rinnova: Monica Preti direttrice dei musei Caript

Monica Preti è la nuova direttrice scientifica di Pistoia Musei, il sistema museale promosso da Fondazione Caript.

Il suo nome è stato individuato dalla commissione esaminatrice – composta da:

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici – Intesa Sanpaolo/Direttore Gallerie d’Italia;

Arturo Galansino, Direttore Generale Fondazione Palazzo Strozzi;

Giuseppe Gherpelli, Coordinatore del Piano Strategico della Cultura di Pistoia.

Monica Preti prenderà incarico dal 3 maggio 2021 e per il prossimo triennio sarà responsabile della conduzione, della gestione e della cura del patrimonio di Pistoia Musei.

Il sistema museale è composto da 4 sedi, di cui Monica si occuperà delle mostre temporanee e delle attività didattiche ed educative.

“Torno in Italia per mettere la mia esperienza al servizio del mio Paese, con cui ho sempre mantenuto stretti rapporti personali e professionali”

Che cosa l’ha convinta?

“Mi ha convinto anche il progetto scientifico della Fondazione, di cui condivido pienamente le scelte strategiche.

Si tratta di un sistema museale fortemente legato alla storia e all’identità cittadina, ‘vivo’, capace di rinnovarsi continuamente attraverso un’offerta culturale in divenire.”

E’ storico dell’arte moderna

E’ laureata a Firenze in Storia dell’arte nel 1986, ha proseguito gli studi al Courtauld Institute di Londra, la Fondazione Longhi e lo European University Institute di Firenze.

Ha conseguito il titolo di PhD in History and Civilization nel 2001.

Monio

Monica è stata conservatrice della biblioteca e responsabile delle attività didattiche della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente a Milano.

A Parigi, è stata ricercatrice presso l’INHA/Institut national d’histoire de l’art e docente di Storia del collezionismo e dei musei presso l’INP/Institut national du Patrimoine.

E’ stata docente di Storia dell’arte e museografia all’École du Louvre

Dal 2006 al 2021 è stata Responsabile della programmazione culturale all’Auditorium del Musée du Louvre.

Autrice di saggi e monografie è stata Visiting scholar presso la Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (2019);

E’ stata borsista presso la Villa Medici-Académie de France (2014);

chercheur associé al CNRS/Centre André Chastel (2018) e all’École pratique des hautes études (EPHE)/ Histara (2020).

Dal 2012 è iscritta all’ICOM France e affiliata ai comitati internazionali CECA, per l’educazione e l’azione culturale;

COMCOL, per lo sviluppo delle collezioni; DEMHIST, per le Dimore storiche-musei; ICOFOM, per la Museologia.