Micam fino al 23 settembre mette in mostra le calzature

Un’edizione doppiamente significativa la novantesima edizione di MICAM il Salone Internazionale del settore calzaturiero, in programma fino al 23 settembre a Fiera Milano Rho

Oltre 600 marchi in mostra

Sono 5000 i buyer internazionali, provenienti soprattutto da Italia ed Europa, che MICAM ha contattato per costruire la ripartenza

“Vogliamo dare un segno forte al settore che ci richiedeva concretezza, rapidità ed efficienza nel supportare le aziende”

Ha detto Siro Badon, presidente di MICAM e Assocalzaturifici

“Abbiamo dato impulso a MICAM Digital Show, un nuovo canale digitale che affianca gli spazi fisici per aiutare le aziende a incontrare i mercati superando i limiti del momento.

SPAZIO A CREATIVITA’ E CONTENUTI

MICAM Milano concentra la propria offerta all’interno di cinque padiglioni.

In Premium, ospita per la prima volta, le proposte di MIPEL (fiera internazionale della pelle e della borsa), e TheOneMilano Special, featured by MICAM (salone del prêt-à-porter femminile).

Sempre nel padiglione 1, MICAM X, dedicato all’innovazione, offre incontri e iniziative ispirate ai quattro grandi temi lanciati all’edizione di febbraio 2020: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali, Heritage & Future.

L’ALTRA DIMENSIONE DEL BUSINESS: MICAM Milano Digital Show

Al Pad. 3, Wonderland, è un omaggio alla creatività che supera ogni limite e ogni ostacolo per trasformarsi in meraviglia e bellezza.

Emerging Designers vede la presenza di 10 creativi provenienti da Italia ed Europa.

Le loro proposte spazieranno dalla riscoperta delle antiche tradizioni alla più spinta ricerca su forme e materiali, con uno stile originale, attento ai valori della sostenibilità e ricco di suggestioni dalle culture di tutto il mondo.

PIU’ INFORMATI, PIU’ SICURI: LE INIZIATIVE IN FIERA

MICAM Milano si svolge in piena sicurezza: tra i provvedimenti adottati, grazie a uno specifico protocollo, pensato per assistere al meglio le esigenze di tutti gli operatori.

E’ online MICAM Milano Digital Show, powered by NuORDER, ambiente digitale nato dall’accordo con la piattaforma NuORDER per supportare anche online la promozione e il business delle aziende.

1200 buyer per scoprire le proposte di 150 brand, MICAM completa la sua offerta e si propone ad espositori e compratori come “fiera aumentata”.

Basta un click per entrare in una realtà che anticiperà gli incontri della manifestazione e ne proseguirà le opportunità anche quando la fiera fisica sarà terminata.

MICAM Milano Digital Show, resterà online fino al prossimo 15 novembre.

Micam e le altre

Nelll’offerta di MICAM Milano, ci saranno HOMI Fashion & Jewels Exhibition, manifestazione dedicata all’Accessorio Moda, Bijou e Gioiello Trendy, che si svolge fino al 22 settembre.

Lineapelle, mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli, in programma il 22 e 23 settembre, entrambi a Fiera Milano Rho.