Mazzolin entra in Eric Salmon & partners

Eric Salmon & Partners, accoglie Lodovico Mazzolin come consulente e leader della practice financial services.

Mazzolin ha oltre 20 anni di esperienza all’interno di gruppi bancari, società di private equity e consulenza.

Il manager ha ricoperto diversi incarichi in MPS e prima in UniCredit, come responsabilità di general management, sales e marketing.

Esperienza bancaria di primo piano

In MPS è stato direttore generale dell’Area Nord Ovest, responsabile retail e direttore generale della banca controllata con focus su leasing e factoring, nonché responsabile del wealth management.

In UniCredit è stato a capo delle attività commerciali e marketing delle controllate con reti di promotori finanziari.

Recentemente ha collaborato con alcuni operatori di private equity in ambito servizi finanziari e family business.

Prima di iniziare la carriera manageriale, Mazzolin ha lavorato per 8 anni in McKinsey seguendo progetti per istituzioni finanziarie europee, in molteplici ambiti tra cui l’impatto delle tecnologie nel business finanziario.

Mazzolin è laureato in Informatica

“L’ingresso di Lodovico rafforza la nostra presenza nel settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in generale, nel quale assistiamo a profondi cambiamenti sia in termini di modelli organizzativi, sia di business”, sottolinea Simone Maggioni, Ad di Eric Salmon Italia.

Fondata nel 1991, la società è presente a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Londra, Milano, Parigi, Roma, Shangai e Singapore, e ha partnership strategiche in India e negli Stati Uniti.

È specializzata nell’industria manifatturiera, largo consumo, servizi finanziari, farmaceutico e biomedicale, no profit, hi-tech/digital e servizi professionali.

Si occupa di executive search, board consulting, management assessment e piani di successione, con particolare focalizzazione sul “family business”.