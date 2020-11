Maxima Kitchen Equipment sostiene i professionisti della cucina

Maxima Kitchen Equipment è accanto ai professionisti della cucina

Allestire una cucina professionale, per locali, bar, ristoranti, mense, pasticcerie o altre attività, è un lavoro che richiede l’affiancamento di autentici esperti, come quelli che compongono il team Maxima Kitchen Equipment.

Realtà attiva sul mercato da oltre 40 anni, l’azienda mette a disposizione della propria clientela tutto ciò che serve per attrezzare al meglio una cucina, con la sua ampia gamma di prodotti per la preparazione, l’imballaggio e la presentazione dei piatti.

Semplificare il lavoro e ottimizzare la produzione grazie ai giusti macchinari

Preparare delle ottime pietanze, soprattutto in grandi quantità, richiede sicuramente molto tempo, ecco perché Maxima Kitchen Equipment offre ai professionisti dei macchinari che facilino il lavoro tra i fornelli, dall’affettaverdure al mixer, passando per impastatrice, vetrina refrigerata, macchina per caffè Espresso, frigorifero, batticarne, piano cottura e tanti altri.

Il portale dispone sia di macchinari generici, come scaldavivande, bollitori e dispositivi per il sottovuoto, che di attrezzature specifiche, utili ad esempio per la preparazione degli insaccati, degli hamburger o dei Churros.

Nel caso si abbia in mente di aprire una classica pizzeria, sono presenti anche vari tipi di banco pizza e stendipizza, così come le utilissime impastatrici a spirale, tramite le quali è possibile preparare grandi quantitativi di impasto in poco tempo e con meno fatica.

All’interno dell’e-shop Maxima Kitchen Equipment, dotato di un’interfaccia moderna e intuitiva, sono presenti le seguenti macro-categorie: Apparecchi bar, Refrigerazione, Apparecchi cucina, Inossidabile, Lavastoviglie, Imballaggio, Preparazione Cibo, Riscaldamento, Parti, Occasioni.

Sfruttando queste sezioni principali, oltre che il comodo motore di ricerca interno, è possibile individuare in pochi clic i prodotti desiderati e procedere quindi all’acquisto.

Interventi di manutenzione e ottimo rapporto qualità/prezzo nella sezione “Occasioni”

L’azienda è specializzata nella fornitura di attrezzature professionali per la cucina, garantisce le operazioni di manutenzione in caso di guasti, vende accessori e parti di ricambio.

I tecnici Maxima Kitchen Equipment sono in grado di trovare una soluzione adeguata a ogni esigenza, mantenendo sempre alti standard di sicurezza e igiene.

La sezione “Occasioni” è inoltre dedicata ai dispositivi usati, che consentono al cliente di risparmiare e di acquistare contestualmente prodotti di ottima qualità.

Si tratta nella maggior parte dei casi di apparecchiature esposte in vetrina o rimandate indietro, magari utilizzate per pochissimo tempo, che risultano perfettamente funzionanti.

Tutte le apparecchiature vendute sul sito Maxima Kitchen Equipment rispettano gli standard qualitativi richiesti dalle normative europee vigenti.

Per questo motivo sono realizzate in acciaio inossidabile e risultano estremamente semplici da pulire, grazie anche alla presenza di componenti facili da smontare e da igienizzare in ogni loro parte.

Inoltre, ogni dispositivo dotato di lame è progettato in modo che queste non entrino in contatto con le mani dell’operatore durante l’utilizzo.