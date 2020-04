Matteo Bonfà Country Leader di Victor Insurance Italia

Victor Insurance Holdings, il più grande Managing General Underwriter a livello globale, annuncia oggi la nomina di Matteo Bonfà come Country Leader di Victor Insurance Italia , con effetto immediato. Bonfà, la cui base operativa sono gli uffici di Milano, riporta direttamente ad Anthony Stevens, Presidente di Victor International.

Con alle spalle una carriera ventennale nel settore assicurativo, Bonfà porta con sé una solida esperienza nella sottoscrizione, in particolare nel settore della malasanità. Dopo aver lavorato come underwriter presso i Lloyd’s di Londra, Bonfà ha infatti collaborato alla crescita di QBE insurance in Italia, specializzandosi nel settore della “medical malpractice” nella sanità pubblica e privata, arrivando ad acquisire il titolo di Underwriting Manager General Liability and Pharma.

Prima di approdare in Victor, ricopriva invece il ruolo di CEO & CUO di US Underwriting Solutions.

“Victor sta vivendo in Italia un periodo di entusiasmante crescita”, ha commentato Bonfà. “Entrare a far parte di un’azienda dalla solida value proposition e dal futuro brillante come Victor rappresenta per me un’opportunità unica”.

Bonfà subentra a Tony Cabot, che andrà in pensione dopo oltre 40 anni di carriera, gli ultimi tre dei quali come Country Leader di Victor Italia. Cabot resterà in azienda con un ruolo di consulenza.

A commento della nomina, Anthony Stevens ha dichiarato: “La forte leadership di Matteo nella sottoscrizione assicurativa e la sua prospettiva globale sono in linea con gli ambiziosi piani di espansione di Victor Italia.

La tecnologia e i big data stanno rivoluzionando il modo in cui l’intero settore opera a livello globale e Victor può giocare un ruolo cruciale in questa trasformazione digitale.

Con l’occasione vorrei anche ringraziare Tony Cabot per il suo enorme contributo al successo di Victor in Italia”.

A proposito di Victor

Victor è la più grande Managing General Underwriter (MGU) agency a livello mondiale e ha sedi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, nelle Bermuda, nei Paesi Bassi, in Germania e in Italia. Grazie alla propria profonda competenza specializzata in materia di sottoscrizione, la società offre un’ampia gamma di coperture assicurative dalle coperture specialistiche nel settore Property, a quelle della responsabilità civile professionale, degli Infortuni e, più in generale, del segmento Employee Benefits. Forte della propria esperienza di oltre 60 anni, Victor si impegna a sviluppare prodotti che rispondano ai rischi in aree nuove e in evoluzione.

Attraverso l’uso di tecnologie avanzate e di un approccio innovativo che fa corrispondere il rischio, la distribuzione e il capitale a livello globale, Victor sta trasformando il modo in cui le soluzioni assicurative vengono offerte ad agenti, broker e assicurati rendendo più rapido, facile ed efficiente l’acquisto e la sottoscrizione di un’assicurazione, per conto degli assicuratori o attraverso fonti di capitale alternative.

Victor Insurance Holdings, precedentemente nota come The Schinnerer Group, gestisce oltre un miliardo e mezzo di dollari in premi per conto di numerose compagnie assicurative, attraverso una vasta rete che comprende oltre 25.000 agenti e broker assicurativi attivi.