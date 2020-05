Mascherine e copri mascherine da Lussianinda

Ci sono piccole imprese artigianali di qualità che in questi mesi hanno convertito e in molti casi integrato la loro produzione inserendo nella loro filiera la realizzazione di coprimascherina. E il caso di Lussianinda, azienda artigianali di alta gamma di Milano.

Per questa piccola azienda artigianale di Milano i coprimascherina sono realizzati artigianalmente uno a uno a Milano sotto il nome del mio marchio “LUSSIANINDA Haute Couture for Pets ” .

Sono in doppio strato di cotone e reversibili, si possono utilizzare, previo lavaggio, da entrambe i lati.

Importante: Non si tratta di dispositivi medico chirurgici e non possono in nessun caso sostituirsi ad esso.

Sono capi decorativi e vanno utilizzati solo sopra alla mascherina chirurgica.

La piccola azienda si occupa di realizzare vestiti e accessori per cani su misura con un ampio catalogo e una vasta scelta di tessuti e rifiniture. .