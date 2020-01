Marco Zanardi alla guida di Retail Institute Italy

L’Assemblea dei soci di Retail Institute Italy ha rinnovato lo scorso 23 gennaio le cariche associative per il biennio 2020-2021.

Si è proceduto, in prima battuta, all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, all’interno del quale è stato nominato Presidente Marco Zanardi, Partner di Beready e già Vice Presidente nel precedente mandato.

Guidate il cambiamento

A Zanardi è affidato il compito di guidare l’organizzazione punto di riferimento del Retail in Italia, in una fase di profondo cambiamento per il settore, che fronteggia le sfide di un’evoluzione trainata dalla trasformazione digitale, ma anche dal cambiamento di modelli dei business, dalla globalizzazione, dai cambiamenti geopolitici, da mutamenti sociali ed economici della disruption nella Retail industry.

In questo importante compito sarà affiancato da 3 Vicepresidenti: Erika Andreetta, Partner di PwC, Giorgio Porro, Presidente di MK Group e Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato di Gruppo VéGé.

Daniele Tirelli, che ha ricoperto la carica di Presidente negli ultimi 16 anni, resterà in Associazione in qualità di Presidente Emerito.

Così ha definito il nuovo Consiglio Direttivo, composto da circa metà dei consiglieri uscenti e altrettanti nomi nuovi, ventitré esponenti dell’industria, gdo (alimentare e non) e distribuzione selettiva, esclusiva, intensiva (fashion, energia, automotive, etc).

Di società di consulenza internazionali, dei servizi, tecnologia e visual communication. Imprenditori e manager, ampiamente rappresentativi di tutto l’ecosistema retail, il cui contributo sarà fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi per i prossimi due anni.

Una direzione chiara, confermata dalla presentazione di un nutrito programma di progetti e iniziative previsti per il 2020, che saranno illustrati nel dettaglio nelle prossime settimane e che segnano il cambio di passo, inquadrandosi in una strategia fortemente orientata all’ampliamento del presidio internazionale in ottica “glocal”, all’intensificazione delle attività di ricerca, al potenziamento della formazione e degli strumenti informatici e digitali a servizio dei soci e non solo, al consolidamento e alla crescita dei “grandi eventi” di Retail Institute Italy, alla collaborazione aperta con Università, Centri di ricerca, Associazioni di settore e start up hub, in un’ottica di open innovation.