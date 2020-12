Marco Materazzi testimonial di LeoVegasPlay

Sfruttare il gioco come strumento di intrattenimento per staccare dalla routine e ridurre notevolmente lo stress: è con questo obiettivo che la società di servizi Winga ha lanciato LeoVegasPlay, dedicata al gioco “For Fun”.

Ciò che lo distingue è la possibilità di giocare senza impegno, soltanto per il gusto di giocare e divertirsi. E chi scegliere come testimonial se non qualcuno che per anni ha fatto del gioco italiano per eccellenza il suo lavoro, portando l’Italia sul tetto del mondo? È Marco Materazzi, ex calciatore dell’Inter e volto dei Mondiali 2006, a dare voce a questo nuovo progetto, che ha il divertimento degli utenti come gol principale.

Dall’antico Egitto, alla foresta equatoriale, fino alle profondità dello spazio: in un simpatico video promozionale, Materazzi ci mostra come trasformare un momento di noia in puro divertimento con un semplice tocco dello smartphone, passando da uno scenario di gioco a un altro sull’app di LeoVegasPlay.

Solo soldi virtuali

La piattaforma è pensata per regalare un’esperienza di gioco molto semplice e intuitiva, accessibile da desktop oltre che da applicazione, per poter giocare comodamente ovunque e in ogni momento.

L’utente non deve far altro che registrarsi con il proprio indirizzo e-mail, oppure accedere direttamente tramite account Facebook o Google: subito scatta il bonus di benvenuto e prende il via il social gaming, senza la necessità di scaricare alcun tipo di software.

L’interfaccia è estremamente semplice e presenta una gamma di oltre 100 giochi tematici di ultima generazione e in continuo aggiornamento, compresa una selezione di giochi targati NetEnt.

Emblema del passatempo, di un momento di intrattenimento ed evasione in cui il giocatore prova a sfidare la fortuna cercando di raggiungere livelli di gioco elevati, ma senza la necessità di puntare soldi veri.

Ogni utente riceve gratuitamente monete virtuali, che si possono accumulare o spendere senza rischi per godersi momenti di gioco responsabile e spensierato, da condividere con gli amici. Oppure, come ha fatto l’ex calciatore azzurro, da condividere con chiunque vogliate.