Making Future racconta il turismo

In diretta mercoledì 8 luglio alle 17 il secondo Web-ate di Making Future: un appuntamento che coinvolge l’ecosistema del settore turistico per tracciare nuove strategie e generare nuove modalità esperienziali

Il passaggio epocale determinato dalla pandemia impone a istituzioni e aziende di attuare modelli strategici nuovi per non soccombere alla crisi. Uno dei settori che più sta risentendo di questo particolare momento storico è senza dubbio il turismo.

Ed è sulla trasformazione del settore turistico che si focalizzerà il secondo Web-ate (debate on the web) di Making Future, una piattaforma della società benefit Be Your Essence che ha iniziato a progettare nuovi modelli di leadership e di governance sostenibili, partendo dall’industria e da come le aziende possono cambiare il mondo grazie a visioni, valori e strategie.

“Turismo e nuovi stili di vita. Dalla vacanza alla Presenza: smart destination versus wise destination” è il titolo del secondo appuntamento, che si svolgerà in diretta sulla pagina Facebook di Making Future mercoledì 8 luglio alle 17. Riusciremo a riconfigurare le nostre città d’arte, i nostri centri storici, il paesaggio, i borghi, i paesi, le isole e il patrimonio culturale e paesaggistico in modo da rendere i luoghi non solo nuovamente visitabili, ma più vivibili? Come cambierà il modo di viaggiare e di fruire della bellezza? Da queste domande partiranno le riflessioni dei partecipanti per andare ad approfondire le direttrici di trasformazione che il sistema turistico del nostro Paese dovrà affrontare per sfuggire alla crisi e affermare nuovi modelli di business e di esperienze.

Il Web-ate sarà moderato da Alessandro Avataneo, regista e autore della Scuola Holden, nonché coordinatore editoriale di Making Future. I discussant dell’incontro saranno Mauro Del Barba, presidente di Assobenefit, Adriano Apicella, ad di Welcome Travel, Carlo Corazza, direttore dell’ufficio di informazione del Parlamento europeo in Italia, Antonio Nicoletti, dg dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata e Flavio Fabiani, Co-creation designer di Be Your Essence.