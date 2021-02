MADE Competence: bando da 1,2 milioni di euro per le Pmi

MADE Competence Center pubblica un bando da 1,2 milioni per le Pmi manifatturiere per la realizzazione di progetti di Industria 4.0.

Le PMI potranno candidarsi a partire dal 1° marzo sino al 20 aprile 2021

E’ previsto un finanziamento a fondo perduto a copertura del 50% dell’investimento previsto.

Obiettivo: promuovere lo sviluppo tecnologico e digitale, la creazione di competenze specialistiche nel settore industriale.

Il massimo contributo erogabile per ogni progetto sarà pari a 100 mila euro e le domande dovranno essere inoltrate in via telematica: www.made-cc.eu/bandi.

I progetti saranno realizzati nella fabbrica digitale e sostenibile del Competence Center.

2,500 mq con 25 asset tecnologici e 20 dimostratori, con l’obiettivo di supportare l’adozione di tecnologie digitali per l’innovazione di prodotto, di servizio e di processo.

Marco Taisch, Presidente MADE Competence Center Industria 4.0

“Siamo molto contenti di poter offrire questa opportunità alle piccole e medie imprese manifatturiere che vogliono migliorare i propri processi produttivi in ottica 4.0”.

“Il bando precedente, ha registrato 71 richieste, di cui 20 sono state selezionate per l’erogazione dei finanziamenti previsti, con l’80% dei richiedenti di Pmi, provenienti da 13 differenti regioni.

Anche questo bando è rivolto ad una platea ampia per stimolare la domanda di innovazione.

La nostra fabbrica digitale e sostenibile è pronta ad accogliere nuove candidature, che ci aspettiamo di ricevere molto numerose.”

In linea con l’obiettivo strategico di MADE, sarà possibile candidare una o più proposte applicate al contesto manifatturiero.

Strategia Industria 4.0, Progetti di innovazione, Demo e test, Scouting tecnologico, Consulenza Tecnologica, Validazione di progetti Industria 4.0.

1. Strategia Industria 4.0:

Realizzazione di un piano di adozione delle tecnologie digitali e delle competenze strategiche per garantire a un’azienda l’evoluzione verso l’Industria 4.0

2. Progetti di innovazione:

Progetti di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione (di prodotto, di processo o di modelli organizzativi) per sostenere la traduzione di idee innovative in concetti dimostrabili anche attraverso l’utilizzo delle 6 aree e dei 25 asset tecnologici presenti in MADE.

3. Demo e test:

Sviluppo di demo, prototipi, Proof of Concept (PoC) e Test-Bed in ambito Industria 4.0, utilizzando ambienti e strumenti tecnici, tecnologici e metodologici e know-how disponibili nelle 6 aree e nei 25 asset tecnologici presenti in MADE.

4. Scouting tecnologico

Individuazione delle tecnologie e dei partner tecnologici più adatti a sviluppare l’innovazione di prodotto e di processo, definendo una strategia tecnologica aziendale coerente con i trend che caratterizzano il settore.

5. Consulenza Tecnologica

Attività di consulenza e studi di fattibilità finalizzati all’implementazione di soluzioni tecnologiche, organizzative e gestionali atte a migliorare i processi delle imprese in ottica Industria 4.0.

6. Validazione di progetti Industria 4.0

Valutazione in merito all’adeguatezza delle tecnologie, delle metodologie e dell’esecuzione dei progetti di innovazione rispetto agli obiettivi prefissati e allo stato dell’arte.

Un evento di presentazione del bando è stato programmato per mercoledì 10 marzo 2021 alle 17:00, al quale occorrerà iscriversi sul sito: www.made-cc.eu

Informazioni nella sezione “Bandi” del sito, all’indirizzo: www.made-cc.eu/bandi.