Luglio, mese del cambio di poltrone e nuovi incarichi

Segnaliamo alcuni importanti passaggi professionali, nuovi incarichi e cambi di poltrona di aziende italiane.

Silvia Bagliani nuovo amministratore delegato del gruppo Mondelez International in Italia.

Nata a Milano, sposata con due figli, laureata in Economia e Commercio all’Università Bocconi è approdata nel gruppo 23 anni fa dopo altre esperienze in aziende del largo consumo.

Nel corso della sua carriera in azienda ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nazionali e internazionali sia in Italia che all’estero nell’ambito marketing, trade marketing e sales.

Dopo anni in Australia nel 2015 ha assunto la carica di General Manager di Mondelez International Italia e Grecia per la divisione snacks fino a ricoprire a maggio del 2020 la responsabilità di AD di tutto il Gruppo per entrambe le divisioni.

L’obiettivo di Silvia Bagliani sarà quello di guidare e implementare in Italia la strategia globale “Snacking Made Right” e rafforzare in chiave olistica i programmi legati allo snack consapevole e sostenibile.

NICOLA LONGO ELETTO TESORIERE DI ASSOCHANGE

L’Associazione Italiana per il Change Management ha eletto Nicola Longo alla carica di Tesoriere dell’Associazione.

Entra in Assochange nel 2015, Longo è Managing Partner di Skills Management Group, società di consulenza direzionale specializzata in Change Management, Comunicazione e Sostenibilità.

Laureato in Economia, con oltre 30 anni di esperienza in change management, gestione e sviluppo delle risorse umane, Nicola Longo ha assunto la responsabilità della gestione amministrativa di Assochange.

Il prossimo 3 dicembre avrà luogo il Convegno Assochange di fine anno.

Nel corso del convegno saranno presentati i risultati del VII Osservatorio sul Change Management in Italia sul tema “Change Management & Sostenibilità”.

AMANDA BLANC NUOVO CEO DI AVIVA

Amanda Blanc è stata nominata nel CdA di Aviva nel gennaio 2020 e presiede il Customer, Conduct and Reputation Board Committee.

In precedenza è stata CEO EMEA & Global Banking Partnerships di Zurich Insurance Group e Group CEO di AXA UK, PPP e Irlanda.

E’ presidente della Association of British Insurers e Presidente del Chartered Insurance Institute.

Con questa nomina, Amanda Blanc diventa una delle sei donne CEO del FTSE500.

Luca Calcaterra rafforza l’R&D e il Knowledge Management di Toffoletto De Luca Tamajo

Toffoletto De Luca Tamajo rafforza il dipartimento di Ricerca&Sviluppo e Knowledge Management con l’ingresso di Luca Calcaterra.

E’ avvocato cassazionista, esperto di gestione della conoscenza e professore ordinario di diritto del lavoro all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Da gennaio 2020 il professore avvocato Calcaterra è stato chiamato a guidare la squadra composta da 5 professionisti specializzati in diritto del lavoro responsabili di tutte le funzioni relative alla gestione della conoscenza e allo sviluppo di nuovi prodotti dello Studio, anche digitali.

Luca Calcaterra nel 2010 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il Premio Francesco Santoro Passarelli.

Premio istituito dall’Accademia dei Lincei e nel 2011 è stato insignito del Premio Massimo D’Antona dell’associazione di settore AIDLaSS, per la monografia “La giustificazione oggettiva del licenziamento.

Carlo Rinaldi a capo della divisione Marketing & Comunicazione di Glickon

L’azienda ha acquisito StatusToday e ha vinto la Call per startup di Eni nello scorso mese.

Rinaldi arriva in Glickon per affrontare un’importante sfida nel settore delle risorse umane che avrà come primo obiettivo quello che è anche il pay off dell’azienda: Simplify human experience.

Laureato in Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano, Rinaldi ha maturato una notevole esperienza in aziende tecnologiche come Microsoft.

Ha lavorato nell’area Consumer Marketing prendendo poi la responsabilità del Digital Marketing e Social Media.

È specializzato in ad-technology data-driven e ha lavorato come direttore marketing e innovazione per società di media internazionali.

