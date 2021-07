Ludwig aiuta chi ha ancora difficoltà con l’inglese

Ludwig è un motore di ricerca linguistico specializzato nel confronto di frasi, nato per consentire di scrivere correttamente in inglese.

Confronta giornali, pubblicazioni scientifiche verificate con un algoritmo di ricerca proprietario chiamato SentenceRank. Permette all’utente di capire se le frasi che sta scrivendo sono corrette e hanno senso. Ludwig non tiene conto solo delle regole grammaticali, ma anche e soprattutto dell’uso della lingua in contesti affidabili.

L’idea di business basata su un’intuizione

L’intuizione di Ludwig è questa: abbattere ogni barriera linguistica e offrire a milioni di studenti, ricercatori e professionisti nel mondo la possibilità di scrivere più facilmente in inglese.

Roberta Pellegrino, co-fondatrice di Ludwig

“Abbiamo pensato di creare un supporto per le persone che devono scrivere in lingua inglese e non essendo madrelingua. Persone che possono avere difficoltà quando si confrontano con colleghi che invece lo sono. Ci siamo tuffati in questa avventura senza fondi, dalla Sicilia, con l’idea di raggiungere il più alto numero possibile di persone”.

A febbraio 2016 Ludwig è online in tutto il mondo, il traffico del sito comincia a crescere grazie al passaparola. Nel 2017 il team rilascia la desktop app e nel 2018 c’è finalmente la “release” di Ludwig Premium. Nel 2019 il traffico continua ad aumentare, in Asia e il team comincia a notare che gli utenti più attivi sono di origine cinese sparsi per il mondo.

Rispondere alle necessità del target principale

Il team vola in Cina per alcuni mesi per cercare di conoscere e capire meglio un mercato che, a detta di tutti, è differente rispetto agli altri.

“Quando siamo arrivati in Cina abbiamo capito che avremmo dovuto avere un approccio nuovo per andare incontro alle esigenze di quegli utenti. Non si poteva prescindere dall’avere un sistema di pagamento locale come Alipay, oltre ad aprire una sede legale in Cina per adeguarci all’ecosistema digitale. Questo grazie anche attraverso l’assunzione di talenti locali e la collaborazione con professionisti nativi”, continua Roberta.

Più vicino ai clienti

La partnership con Alipay, che ci ha permesso di essere ancora più vicini ai nostri utenti, e il contatto con il team ha permesso di dare un’ulteriore spinta al business in Asia. Durante il 2020, sono nate Ludwig Shanghai e Ludwig Hong Kong International aprendo alla a possibilità di partnership anche con Alibaba Cloud. Ma anche di permettere di pagare con wallet digitali che accettano Alipay.

La partnership prevede nuove attività che verranno realizzate insieme nel corso dei mesi per agevolare gli utenti cinesi da tutto il mondo e aspettando di tornare a volare per la Cina. Uno dei fondatori di Ludwig ha partecipato all’Alibaba Netpreneur Masterclass Italy. Organizzata da Alibaba Business School (ABS), la divisione di training e alta formazione del Gruppo Alibaba, in collaborazione con Netcomm, il Consorzio del Commercio.