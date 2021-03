Lo chiamavano teatro

Un corto amaro e ironico per sensibilizzare sulla chiusura dei teatri. Che non è solo la chiusura di palcoscenici ma della nostra vita.

Fabrizio Colica, Ludovica Di Donato, Luca Basile, Elena Perrone, Matteo Cirillo, Viviana Colais, Fortunato Marco Iannaccone, Silvia La Monaca, Christian Laiontini e Nina Del Buono d’Ondes scritto da Luca Basile regia di Riccardo Giacomini una produzione Il Clan Sui Generis (fotografia & color) Matteo Montaperto, (edizione) Claudia Ferri, (disegno luci) Andrea Panichi Izzotti, (presa diretta) Valerio Di Tella, (montaggio) Riccardo Giacomini, (missaggio) Francesco Delogu, (trucco) Sara Campili, (supervisore tecnico) Luca Pastore Si ringrazia Marco Zordan e tutto lo staff del Teatro Trastevere di Roma per la location. Hanno aderito alla condivisione del corto, sui propri canali: “Bauli in piazza – We Make events Italia”, La Contrada Teatro Stabile di Trieste, Teatro Martinitt di Milano, Teatro allo Scalo di Chieti, Teatro dei Naviganti di Messina, Zo Centro Culture Contemporanee di Catania, Associazione Culturale Mezzaria di Catania, Teatro dei 3 Mestieri di Messina, Teatro Val D’Agrò di Santa Teresa Riva, Teatro Moderno di Latina, Teatro di Cestello di Firenze, Teatro Augusteo di Napoli, Teatro Cilea di Reggio Calabria, Teatro Lendi di Napoli, I Viaggiatori del Tempo compagnia teatrale di Sulmona, Teatro Summarte di Napoli, Teatro Capitan Bovo Isola della Scala, Teatro Busan Mogliano Veneto, Teatro Bellini Montagnana, Accademia delle Belle Arti di Bari, Fenix 1530, Fertile Proud Actions, Iki Scuola di Cinema e Teatro Online, Progetto Farsa, Associazione Ribalta – Teatro Caesar di San Vito Romano, Fabbrica Artistica e Teatro Fontana di Milano, Teatro Agricolo di Livorno, Fraternal Compagnia di Bologna, La Mela di Odessa di Avellino. Nonche i seguenti teatri di Roma: Anfitrione, Arcobaleno, Ar.Ma Teatro Roma, Auditorium Conciliazione, Basilica, Belli, Brancaccio, Brancaccino, Centrale Preneste, Ciak, Cometaoff, Degli audaci, Dei contrari, De servi, Della Cometa, Delle muse, Di documenti, Euclide, Flaviano, Garbatella, Ghione,Golden, Italia, I Viaggi di Adriano, Le Maschere, Lo spazio, Manzoni, Marconi, Multilingue, Nino Manfredi, Off off, Olimpico, Palazzo Santa Chiara, Parioli, Petrolini, Porta Portese, Prati, Roma, Sala Umberto, Sette, Spazio Diamante, Spazio 18B, Stanze Segrete, Teatrosophia, Testaccio, Tirso de Molina, Trastevere, Verde e Vittoria.