LIfe rafforza il board di direzione con nuovi professionisti

Life rafforza il management di direzione in vista delle sfide future con una nuova struttura organizzativa.

La società bolognese rafforza il board con l’ingresso di Alessandro Renzi e Vico Bertaglia, nel ruolo di direttore clienti e di partner e HR consultant. Non solo. Elisabetta Baccaglio diventa direttrice operativa e head of strategy della società e quarto componente del board.

Alberto Tivoli, ad di Life verrà affiancato da nuove professionalità

“Accanto alla business unit creativa e al centro media, che caratterizzano Life e rappresentano le nostre punte di eccellenza, continua la crescita della business unit Digital. Questa grazie alla messa in campo di strumenti OTT, che siamo in grado si offrire e strutturare. Inoltre grazie a una visione strategica che vede l’agenzia impegnata per la comunicazione integrata di importanti brand”.

Alessandro Renzi, direttore clienti

Renzi ha venti anni di esperienza in importanti aziende nazionali e internazionali del settore del media, editoria e comunicazione. Ha ricoperto ruoli di responsabilità di direzione commerciale, strategica e marketing. In Life garantirà continuità e innovazione nei progetti e nei processi di vendita avvalendosi di un team di 50 persone.

Vico Bertaglia, partner e HR consultant

Ha un’esperienza trentennale nella comunicazione strategica e di posizionamento reputazionale. E’ stato anche Ad con responsabilità delle relazioni pubbliche e istituzionali per Segest Spa, dal 1996 al 2015. Quindi ha curato le attività di relazioni pubbliche e di comunicazione online e offline, come libero professionista. Ha lavorato per Autostrade per l’Italia, Enel, Terna, Sogin, Gruppo Hera, Fico Eataly World, Gruppo Delta, Tper. In Life avrà il compito di rafforzare i processi manageriali interni e l’immagine della società potenziandone le attività di advocacy e di pubbliche relazioni.

Elisabetta Baccaglio, direttrice operativa e head of strategy

Ha maturato un’esperienza ventennale con clienti italiani e internazionali nell’ambito di Starcom Mediavest: Samsung, Coca Cola, Heineken, Procter & Gamble, Mars, eBay, Asics. E’ stata direttore e responsabile di LiquidThread, divisione di Publicis Media Group creata per lo sviluppo delle strategie di branded content. Nel 2018 entra in Life come strategic planner per dirigere la divisione Strategy. Ora è direttrice operativa dell’intera struttura.